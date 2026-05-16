A Magenta 180 studenti imparano a salvare una vita con AREU

Una giornata tra formazione, prevenzione e sensibilizzazione per insegnare ai più giovani come salvare una vita. A Magenta si è svolta anche quest’anno “Salva per essere salvato”, l’iniziativa promossa da AREU, ASST Ovest Milanese e Comune di Magenta dedicata alla diffusione della cultura del primo soccorso e della prevenzione cardiovascolare.

L’evento ha coinvolto 180 studenti delle scuole superiori cittadine e quasi cento cittadini sottoposti gratuitamente a screening cardiologico.

Studenti a lezione di primo soccorso

Le attività si sono svolte nella palestra della scuola Santa Caterina e nel Centro Polivalente di piazza Arrigo VII.

I ragazzi hanno partecipato a una sessione pratica del corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), imparando a riconoscere un arresto cardiaco, eseguire le manovre di rianimazione e utilizzare correttamente il defibrillatore.

Parallelamente, 98 cittadini hanno potuto effettuare gratuitamente visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi.

In campo operatori del 118 e formatori AREU

A coordinare la giornata sono stati il direttore dell’AAT 118 di Milano Riccardo Stucchi, il coordinatore infermieristico Simone Pelà e il direttore della Struttura Formazione di AREU Stefano Sironi, insieme a soccorritori, istruttori, personale sanitario e associazioni del terzo settore.

«Questa seconda edizione conferma il valore di un progetto che avvicina concretamente i giovani al primo soccorso – Simone Pelà, coordinatore infermieristico – Magenta è oggi una città cardio-protetta grazie ai 65 defibrillatori presenti sul territorio».

Pelà ha sottolineato l’importanza di formare i ragazzi affinché possano intervenire nei primi minuti di un’emergenza, considerati decisivi per salvare una vita.

Prevenzione cardiovascolare e sensibilizzazione

Il direttore sanitario dell’ASST Ovest Milanese Valentino Lembo ha definito l’iniziativa «una giornata molto importante sul fronte della prevenzione cardiovascolare, soprattutto per le nuove generazioni».

Anche Alessandra Russo, direttrice della Cardiologia dell’ospedale di Magenta, ha evidenziato il valore della manifestazione e della partecipazione del team sanitario.

Soddisfazione infine da parte dell’assessore all’Educazione Giampiero Chiodini, che ha parlato di «straordinaria risposta degli studenti e forte senso civico dimostrato dai ragazzi».