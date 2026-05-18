A Magenta 180 studenti imparano il primo soccorso con “Salva per essere salvato”

Una giornata dedicata alla prevenzione, alla formazione e alla cultura del primo soccorso. A Magenta è tornata l’iniziativa “Salva per essere salvato”, il progetto promosso da AREU Lombardia insieme ad ASST Ovest Milanese e Comune di Magenta che ha coinvolto studenti e cittadini in attività pratiche e screening cardiologici gratuiti.

Galleria fotografica Studenti e cittadini protagonisti a Magenta della giornata dedicata al primo soccorso 4 di 4

L’evento si è svolto tra la palestra della scuola Santa Caterina e il Centro Polivalente di piazza Arrigo VII, con una forte partecipazione delle scuole superiori cittadine e della popolazione.

Studenti alle prese con il BLSD

Sono stati 180 gli studenti coinvolti nella sessione pratica del corso BLSD, il percorso dedicato al Basic Life Support and Defibrillation. Guidati da operatori del 118, istruttori e soccorritori, i ragazzi hanno imparato a riconoscere un arresto cardiaco, eseguire le prime manovre salvavita e utilizzare correttamente il defibrillatore.

Accanto alla formazione dei giovani, l’iniziativa ha previsto anche un’importante attività di prevenzione cardiovascolare: 98 cittadini hanno infatti effettuato gratuitamente visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi.

In campo operatori, sanitari e volontari

A coordinare le attività erano presenti il direttore dell’AAT 118 di Milano Riccardo Stucchi, il coordinatore infermieristico Simone Pelà e il direttore della Struttura Formazione di AREU Stefano Sironi, insieme a personale sanitario, soccorritori e associazioni del terzo settore impegnate nell’emergenza-urgenza.

«Questa seconda edizione conferma il valore di un progetto che avvicina concretamente i giovani al primo soccorso – ha spiegato Simone Pelà – Magenta è oggi una città cardio-protetta grazie ai 65 defibrillatori presenti sul territorio. Formare i ragazzi significa creare cittadini pronti a intervenire nei primi minuti, quelli che possono fare la differenza tra la vita e la morte».

Prevenzione e sensibilizzazione

Il direttore sanitario dell’ASST Ovest Milanese Valentino Lembo ha definito l’iniziativa «una giornata molto importante sul fronte della prevenzione cardiovascolare, soprattutto per le nuove generazioni».

Sulla stessa linea anche Alessandra Russo, direttrice della Cardiologia dell’ospedale di Magenta: «È stata una bellissima manifestazione che ha visto tutto il team della Cardiologia mobilitato. Un grazie a chi ha supportato l’iniziativa e ai cittadini che hanno partecipato. Riconoscere tempestivamente un arresto cardiaco è fondamentale, così come promuovere nei più giovani questa sensibilità».

Soddisfazione infine da parte dell’assessore all’Educazione del Comune di Magenta Giampiero Chiodini, che ha sottolineato «la straordinaria risposta degli studenti e il forte senso civico dimostrato dai ragazzi durante tutta la giornata».