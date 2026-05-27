A Malnate prosegue il progetto della toponomastica femminile: due parchi dedicati a Lietta Bulloni Patrini e Franca Rame

Il Comune di Malnate compie un nuovo passo nel percorso della toponomastica femminile, inaugurando sabato 30 maggio due nuove targhe dedicate a donne che hanno segnato la storia locale e nazionale. Con queste ultime intitolazioni, il numero di spazi pubblici della città intitolati a figure femminili sale a dodici, un impegno concreto per ridurre il divario di genere e offrire modelli ispiratori alle nuove generazioni. La giornata si dividerà tra il parco di via Firenze al mattino e l’area verde di via Sicilia nel pomeriggio.

L’eredità di Lietta Bulloni Patrini nello sport

La mattinata di sabato inizierà alle ore 10:00 presso il parco di via Firenze, che verrà ufficialmente dedicato a Lietta Bulloni Patrini. Si tratta di un omaggio a una figura storica della comunità malnatese, fondatrice del Baseball Club Malnate. Per onorare la sua memoria e il suo legame con l’attività sportiva, i giovani atleti dell’Under 12 e le ragazze dell’Under 13 dell’ASD Malnate Vikings BSC si esibiranno sul campo durante la cerimonia.

All’evento parteciperà anche la figlia di Lietta, Adele Patrini, nota per il suo impegno sociale e culturale nel territorio varesino e presidentessa dell’associazione C.A.O.S. La scelta di questo luogo intende sottolineare l’importanza dello sport come strumento di crescita e aggregazione, valori che la fondatrice del club ha sempre promosso con passione.

L’omaggio a Franca Rame in via Sicilia

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, l’attenzione si sposterà nell’area verde di via Sicilia per l’inaugurazione della targa dedicata a Franca Rame. Attrice, drammaturga e attivista, Franca Rame ha rappresentato un punto di riferimento per il teatro italiano e per le battaglie civili a favore dei diritti delle donne. La sua figura verrà ricordata grazie alla presenza di Jaele Fo, vicepresidente della Fondazione Fo Rame, che porterà una testimonianza diretta dell’impegno artistico e sociale della nonna.

L’iniziativa non è solo un atto formale, ma una scelta politica e culturale precisa. «Con queste due nuove intitolazioni portiamo a dodici i luoghi della nostra città dedicati a donne straordinarie – spiega Maria Croci, assessora alle pari opportunità –. Da un lato celebriamo un pilastro della nostra comunità e dello sport locale come Lietta Bulloni Patrini, capace di ispirare i nostri giovani; dall’altro omaggiamo un’icona dei diritti civili come Franca Rame. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e condividere con noi questi due momenti di profondo valore civile».

Un progetto per le nuove generazioni

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Malnate attraverso la toponomastica femminile è quello di popolare lo spazio pubblico con modelli positivi, cercando di influenzare la percezione della parità di genere fin dalla giovane età. Rendere visibili i nomi delle donne che hanno fatto la storia significa restituire dignità e memoria a percorsi spesso dimenticati o messi in secondo piano.

Secondo l’ente, la consapevolezza condivisa tra ragazzi e ragazze è il fondamento necessario per costruire una società basata sul rispetto reciproco. Le dodici targhe oggi presenti sul territorio cittadino rappresentano una mappa della memoria che vuole guardare al futuro, promuovendo una cultura dell’uguaglianza che sia, prima di tutto, una premessa per la pace sociale.