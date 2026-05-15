A Malnate prosegue il tema Aspem Servizi, minoranze e Attac dopo l’incontro: “Sospendete la liquidazione”

Cittadini, rappresentanti di Attac Italia Malnate e consiglieri comunali di minoranza si sono riuniti nella serata di giovedì 14 maggio in Sala Consiliare per il Forum dei cittadini dedicato a salvare Aspem Servizi e a chiedere trasparenza all’amministrazione comunale sulla decisione di cessazione e messa in liquidazione dell’Azienda Speciale comunale.

«La serata – si legge nella nota a firma congiunta dei promotori – è stata concepita come un vero strumento di partecipazione democratica, previsto dallo Statuto comunale e dal Regolamento comunale, con l’obiettivo di aprire un confronto pubblico sulla decisione di cessazione e messa in liquidazione di ASPEM Servizi, deliberata dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2026».

In apertura, Gulino per ATTAC ha illustrato il fondamento normativo del Forum, richiamando l’articolo 47 dello Statuto comunale e gli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento comunale. È stato ricordato che il Forum dei cittadini è uno strumento di consultazione pubblica, confronto democratico e partecipazione civica, finalizzato a raccogliere proposte, orientamenti e richieste da trasmettere formalmente agli organi comunali competenti.

Il tema centrale della serata è stato chiaro: la liquidazione di ASPEM non può essere presentata come una scelta inevitabile senza che siano messi a disposizione atti, numeri, analisi economiche, comparazioni e motivazioni amministrative complete.

Durante gli interventi, contenuti nei tempi per lasciare spazio al dibattito pubblico, sono stati affrontati diversi aspetti della vicenda.

Sandro Damiani (Fratelli d’Italia) ha posto l’attenzione sulla mancanza di documentazione completa ai consiglieri comunali, ricordando di aver chiesto la sospensione del Consiglio e il rinvio della delibera che prevedeva lo scioglimento e la messa in liquidazione di Aspem Servizi, affinché la questione potesse essere approfondita in sede di capigruppo dopo la messa a disposizione degli atti ufficiali.

Paola Cassina (Lista civica LaCassina) ha evidenziato il tema delle alternative alla liquidazione, sottolineando come non sia sufficiente affermare che ASPEM fosse in perdita o priva di servizi, senza chiarire se tale situazione sia stata anche conseguenza di scelte politiche e amministrative precedenti: esternalizzazioni, spostamento di risorse in capo al Comune, progressivo svuotamento delle funzioni e depotenziamento del ruolo del CdA.

Mario Barel (Malnate Ideale) ha affrontato il nodo degli ambulatori, della farmacia e dei servizi territoriali, chiedendo se quegli spazi e quelle funzioni potessero rappresentare un tassello di un possibile rilancio di ASPEM nell’ambito dei servizi socio-sanitari e di prossimità.

Salvatore Pace (Lista Damiani) ha richiamato le richieste già presentate e il tema delle risposte ricevute, parziali o ancora mancanti, ribadendo la necessità di atti, motivazioni, scenari alternativi e garanzie sulla continuità dei servizi.

Dal confronto è emersa una posizione netta: non si può prima svuotare ASPEM di servizi, funzioni e risorse, e poi utilizzare la sua debolezza come prova della necessità di chiuderla. Se la chiusura è una scelta politica, deve essere dichiarata come tale; se invece viene presentata come una necessità tecnica, deve essere dimostrata con documenti, analisi costi-benefici e comparazioni tra scenari alternativi.

Il Forum ha inoltre ribadito che il CdA di ASPEM opera gratuitamente e che, pertanto, l’eventuale richiamo alla necessità di eliminare costi superflui deve essere accompagnato da una puntuale indicazione dei costi effettivamente eliminati, dei risparmi netti prodotti dalla liquidazione e dei costi generati dalla chiusura.

Nel corso della serata sono state raccolte domande, osservazioni e proposte dei cittadini, che confluiranno nel documento conclusivo del Forum.

L’assemblea chiede: la convocazione di un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza dedicato al futuro di ASPEM Servizi; la revoca, l’annullamento o la sospensione del punto relativo alla cessazione e messa in liquidazione dell’Azienda Speciale; il mantenimento di ASPEM Servizi quale Azienda Speciale del Comune di Malnate; la pubblicazione e messa a disposizione di tutti gli atti, analisi, valutazioni economiche e comparazioni tra scenari alternativi; la predisposizione di un piano di rilancio e sviluppo di ASPEM, con particolare riferimento ai servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, ambientali e di prossimità.

Il documento conclusivo del Forum sarà trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai Capigruppo consiliari, con richiesta di acquisizione agli atti, istruttoria da parte degli uffici competenti e iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’organo competente.

La partecipazione di cittadini conferma che il futuro di ASPEM Servizi non è una questione tecnica riservata a pochi, ma un tema pubblico che riguarda il modello di servizi, la trasparenza amministrativa e il diritto della cittadinanza a essere informata e coinvolta.

Comunicato congiunto a cura di

Giovanni Gulino – Attac Italia

Sandro Damiani – Fratelli d’Italia

Paola Cassina – Lista civica LaCassina

Mario Barel – Malnate Ideale

Salvatore Pace – Lista Damiani