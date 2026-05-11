A Malnate un sabato pomeriggio alla scoperta dei segreti di Monte Morone

Storia, natura e arte il 23 maggio con l’Accademia dei Curiosi: affreschi romanici, botanica e leggende locali

Un luogo che custodisce secoli di storia, tra resti fortificati, una chiesetta con abside romanica, affreschi preziosi e leggende popolari. È Monte Morone, a Malnate, protagonista sabato 23 maggio di un pomeriggio di scoperta guidata organizzato dall’Accademia dei Curiosi e dal Comune di Malnate nell’ambito di un percorso di co-progettazione.

L’iniziativa “Dentro la bellezza di Monte Morone” è pensata per trasformare una semplice passeggiata in un’esperienza immersiva e consapevole, con la presenza di esperti e studiosi che accompagneranno i visitatori tra natura, arte e tradizione.

Il programma prende il via alle ore 15.00 con una passeggiata botanica tra i tesori vegetali che circondano la Villa, guidata da Gianluca Borroni. Alle 15.45 ci si sposta all’interno della chiesa per un’introduzione agli affreschi e al patrimonio artistico a cura di Anna Maria Ferrari, con brevi tour guidati al sito storico. Dalle 17.00 apertura del cancello per l’uscita.

Il cancello d’ingresso alla tenuta sarà aperto dalle 14.30 alle 15.00. L’accesso in auto è riservato esclusivamente ai titolari di pass per disabilità. Si consiglia abbigliamento comodo e adatto alla camminata nel bosco.

In caso di maltempo, l’evento è rinviato a sabato 30 maggio.