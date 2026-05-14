A Malnate una giornata di festa per i 104 anni del signor Attilio Manenti
Alla festa hanno partecipato i sindaci di Malnate e Lozza, il consigliere regionale Samuele Astuti e i familiari del signor Attilio
Una giornata di festa tra istituzioni, familiari e amici per celebrare un traguardo raro: i 104 anni di Attilio Manenti. Mercoledì 14 maggio 2026 la comunità di Malnate e Lozza si è riunita per rendere omaggio a uno dei cittadini più amati del territorio, residente nella struttura che da tempo rappresenta per lui una seconda casa.
Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci di Malnate e Lozza, Nadia Cannito e Matteo Acchini, la vicesindaco Maria Croci, il consigliere regionale Samuele Astuti, oltre ai familiari del signor Attilio, tra cui le figlie Rosy e Marisa, gli ospiti e il personale della struttura.
Una festa tra ricordi e affetto
L’iniziativa è stata organizzata come momento di condivisione e vicinanza tra comunità, istituzioni e generazioni diverse.
«Un’occasione non solo per rendere omaggio a una lunga esistenza ricca di esperienze e valori, ma anche per rinnovare il senso di appartenenza e vicinanza tra generazioni, istituzioni e comunità locale» ha dichiarato Antonella De Micheli, direttrice della Fondazione La Residenza.
Nel pomeriggio la festa è proseguita con un’intervista al signor Attilio e la presentazione del testo “Il mio diario”, occasione per ripercorrere aneddoti e ricordi della sua lunga vita.
Una vita lunga 104 anni
Tra racconti, sorrisi e momenti conviviali, il compleanno si è concluso con un aperitivo insieme agli ospiti della struttura e ai familiari.
Il signor Attilio è stato celebrato come esempio di longevità e spirito positivo, protagonista di una giornata dedicata alla memoria, all’affetto e al valore delle esperienze di vita condivise.
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