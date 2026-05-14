Varese News

Varese Laghi

A Malnate una giornata di festa per i 104 anni del signor Attilio Manenti

Alla festa hanno partecipato i sindaci di Malnate e Lozza, il consigliere regionale Samuele Astuti e i familiari del signor Attilio

Attilio Manenti

Una giornata di festa tra istituzioni, familiari e amici per celebrare un traguardo raro: i 104 anni di Attilio Manenti. Mercoledì 14 maggio 2026 la comunità di Malnate e Lozza si è riunita per rendere omaggio a uno dei cittadini più amati del territorio, residente nella struttura che da tempo rappresenta per lui una seconda casa.

Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci di Malnate e Lozza, Nadia Cannito e Matteo Acchini, la vicesindaco Maria Croci, il consigliere regionale Samuele Astuti, oltre ai familiari del signor Attilio, tra cui le figlie Rosy e Marisa, gli ospiti e il personale della struttura.

Una festa tra ricordi e affetto

L’iniziativa è stata organizzata come momento di condivisione e vicinanza tra comunità, istituzioni e generazioni diverse.

«Un’occasione non solo per rendere omaggio a una lunga esistenza ricca di esperienze e valori, ma anche per rinnovare il senso di appartenenza e vicinanza tra generazioni, istituzioni e comunità locale» ha dichiarato Antonella De Micheli, direttrice della Fondazione La Residenza.

Nel pomeriggio la festa è proseguita con un’intervista al signor Attilio e la presentazione del testo “Il mio diario”, occasione per ripercorrere aneddoti e ricordi della sua lunga vita.

Una vita lunga 104 anni

Tra racconti, sorrisi e momenti conviviali, il compleanno si è concluso con un aperitivo insieme agli ospiti della struttura e ai familiari.

Il signor Attilio è stato celebrato come esempio di longevità e spirito positivo, protagonista di una giornata dedicata alla memoria, all’affetto e al valore delle esperienze di vita condivise.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.