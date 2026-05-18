A MalpensaFiere il confronto del M5S: quindici tavoli di lavoro con cittadini e associazioni

Sala piena a MalpensaFiere per “Nova – Parola all’Italia”, l’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle in contemporanea in oltre cento province italiane. Sabato 16 maggio decine di associazioni, realtà del territorio, amministratori locali e cittadini hanno preso parte alla giornata di confronto ospitata nel centro congressi di Busto Arsizio.

Nel corso della giornata sono stati attivati quindici tavoli di lavoro, distribuiti tra mattina e pomeriggio, dedicati a temi sociali, sanitari, ambientali, umanitari, sindacali ed economici. I partecipanti hanno contribuito con proposte e idee emerse dal confronto diretto nei gruppi.

Quindici tavoli di confronto

L’iniziativa si è svolta in un clima definito dagli organizzatori «collaborativo e coinvolgente», con l’obiettivo di costruire proposte concrete partendo dalle esigenze raccolte sul territorio. Al termine dell’evento, i contenuti emersi nei tavoli sono stati raccolti in un report condiviso con i partecipanti per favorire future collaborazioni anche a livello locale.

Soddisfazione per la riuscita dell’appuntamento è stata espressa dal Team Nova, coordinato da Massimo Uboldi e composto da Antonio Giusti, Diego Carmenati, Francesco Lanni e Dritan Cela, che ha curato l’organizzazione dell’evento insieme alla coordinatrice provinciale del M5S Francesca Bonoldi.

Presente anche Dario Violi

Bonoldi ha ringraziato i componenti del team organizzativo, lo staff tecnico e tutti i partecipanti, tra cui rappresentanti della società civile, del terzo settore, amministratori locali ed esponenti politici di area progressista. In tarda mattinata ha raggiunto MalpensaFiere anche il coordinatore regionale del M5S Dario Violi per un saluto ai presenti.

Gli esiti degli incontri svolti in tutta Italia saranno utilizzati dal Movimento 5 Stelle per individuare le priorità percepite dalla società civile e contribuire alla costruzione di un programma progressista condiviso.