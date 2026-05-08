A Marnate arriva “Bee Happy”, il weekend delle api tra divulgazione, attività per bambini e natura

Il Comune di Marnate organizza un fine settimana dedicato alla natura con incontri divulgativi, laboratori creativi e attività pensate per bambini e famiglie

Marnate dedica un intero fine settimana alla natura e al mondo delle api con “Bee Happy”, iniziativa promossa dal Comune di Marnate – Servizio Ecologia insieme alla Pro Loco e alle realtà del territorio. Il programma prevede un incontro divulgativo questa sera, venerdì 8 maggio e una giornata di attività, laboratori e giochi domenica 10 maggio nell’area feste di viale Lombardia.

Venerdì sera incontro dedicato alle api

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio alle 20.45 nella sala consiliare del Comune di Marnate con l’incontro “Il fantastico mondo delle api”.

Ospite della serata sarà l’apicoltore Davide Pedrotti, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’universo delle api e dei prodotti derivati dall’apicoltura, tra miele, cera e curiosità legate a questi insetti fondamentali per l’ecosistema.

Domenica una giornata immersi nella natura

La manifestazione proseguirà domenica 10 maggio dalle 10 alle 18 nell’area feste di viale Lombardia 807 con “Bee Happy – Una giornata immersi nella natura”.

Nel corso della giornata saranno proposti allestimenti floreali, mostre dei lavori realizzati dalle scuole di Marnate, laboratori creativi dedicati ai fiori e alle “bombe di semi” curati dal Cdd, oltre ad attività e giochi per bambini.

Non mancheranno uno spazio dedicato all’apicoltore, un’area “scambio/regalo talee” e la presenza del pullman azzurro della Polizia di Stato.

Piccoli volontari della Protezione civile

Tra le iniziative previste anche un percorso pensato per i più giovani, che potranno cimentarsi nelle attività del “piccolo volontario di protezione civile”.

Per il pranzo sarà possibile usufruire del punto ristoro della Pro Loco oppure utilizzare il prato dell’area feste per un pranzo al sacco all’aria aperta.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza della tutela dell’ambiente e del ruolo delle api nella biodiversità, attraverso attività educative in natura e momenti di socialità.