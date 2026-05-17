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A Materia arriva “WOW!”: Ravo e Laudadio presentano il museo a cielo aperto del Parco delle Cinque Vette

Mercoledì 20 maggio a Materia Spazio Libero la serata dedicata a “WOW! – Walls of Words”, il progetto di arte urbana ideato da Andrea Ravo Mattoni e Max Laudadio

Generico 11 May 2026

“WOW! – Walls of Words” arriva a Materia Spazio Libero con una serata dedicata a uno dei progetti artistici più originali nati nel territorio varesino. L’appuntamento è per mercoledì 20 maggio dalle 21 alle 22.30 a Castronno, per la presentazione ufficiale dei 12 totem artistici realizzati nel Parco delle Cinque Vette.

Il progetto nasce da un’idea di Andrea Ravo Mattoni e Max Laudadio, con la curatela di Andrea Ceresa ed è realizzato dall’Associazione ON. “WOW!” è un museo a cielo aperto di urban art che unisce arte contemporanea e paesaggio naturale, trasformando parole e valori in opere diffuse sul territorio. Pace, resilienza, integrazione, armonia e condivisione diventano così immagini e muri parlanti, capaci di dialogare con chi attraversa i sentieri e gli spazi del parco.

Il progetto coinvolge artisti nazionali e internazionali chiamati a reinterpretare, attraverso la street art, parole simboliche legate alla convivenza e alla solidarietà. Le opere vengono realizzate su grandi totem distribuiti tra Varese, il Parco delle Cinque Vette e il Lago Maggiore, dando vita a una mostra permanente e itinerante destinata a crescere nel tempo.

Durante la serata a Materia verranno raccontati il percorso creativo, gli obiettivi culturali e sociali dell’iniziativa e il significato delle opere già realizzate. Un’occasione per conoscere da vicino un progetto che punta a trasformare il territorio in un laboratorio artistico diffuso, dove arte urbana e natura diventano strumenti di incontro e messaggi di pace.

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Pubblicato il 17 Maggio 2026
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