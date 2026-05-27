A Materia il volto nuovo della Spagna: Roberta Cavaglià racconta un Paese oltre gli stereotipi
Lunedì 1 giugno alle 21 l’autrice presenterà il libro La Spagna è diversa, un viaggio tra trasformazioni sociali, diritti, turismo e ambiente nella Spagna contemporanea
Uno sguardo lucido e contemporaneo sulla Spagna, lontano dalle immagini da cartolina e dagli stereotipi del passato. È quello proposto da Roberta Cavaglià nel libro La Spagna è diversa, protagonista dell’incontro in programma lunedì 1 giugno alle 21 a Materia di Castronno.
Partendo da uno slogan che per anni ha raccontato il Paese iberico al turismo internazionale, l’autrice costruisce un percorso attraverso le trasformazioni che stanno attraversando la Spagna di oggi. Un Paese complesso e dinamico, dove questioni come il turismo di massa, i diritti civili, le sfide ambientali e i nuovi equilibri sociali si intrecciano in un laboratorio politico e culturale in continua evoluzione.
L’incontro sarà l’occasione per approfondire temi di stretta attualità europea e internazionale, osservando come la Spagna stia affrontando cambiamenti che riguardano da vicino anche altri Paesi del continente.
Attraverso il racconto e l’analisi di Cavaglià emergerà così una Spagna diversa da quella immaginata nell’immaginario collettivo: non solo meta turistica, ma terreno di sperimentazione sociale e politica, capace di generare nuove prospettive sul presente e sul futuro dell’Europa.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Prima dell’incontro sarà inoltre possibile partecipare a “A cena con l’evento”, il nuovo format promosso a Materia che accompagna alcune serate del mese di giugno con momenti conviviali riservati ai soci di Anche Io APS. Una cena a buffet ispirata al tema della serata, pensata come occasione di incontro tra pubblico, ospiti, autori e giornalisti. La partecipazione è riservata ai soci con prenotazione obbligatoria. PRENOTA QUI
Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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