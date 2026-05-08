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A Materia nasce la Biblioteca della birra artigianale italiana

Venerdì 15 maggio dalle 18 alle 20 un incontro per presentare il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Malto Gradimento e Unionbirrai e celebrare i trent’anni del movimento brassicolo artigianale italiano

Materia Varesenews

Un luogo dedicato alla storia, alla cultura e all’evoluzione della birra artigianale italiana. Venerdì 15 maggio, dalle 18 alle 20, negli spazi di Materia sarà presentata ufficialmente la nuova Biblioteca della birra artigianale italiana, un progetto nato dall’iniziativa del blog Malto Gradimento in collaborazione con Unionbirrai.

L’incontro sarà anche l’occasione per ripercorrere i trent’anni del movimento brassicolo artigianale italiano, nato nel 1996 grazie ai primi piccoli produttori che hanno contribuito a dare vita a un settore oggi diffuso e riconosciuto a livello nazionale.

La nuova biblioteca si propone come uno spazio di raccolta e consultazione dedicato a libri, pubblicazioni, documenti e materiali legati al mondo della birra artigianale, con l’obiettivo di valorizzarne la storia e promuoverne la conoscenza.

Durante la serata verrà presentato il progetto culturale e saranno condivisi racconti, testimonianze e riflessioni sull’evoluzione del comparto negli ultimi tre decenni. È previsto anche un momento degustazione dedicato ai partecipanti.

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Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno. 

 

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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