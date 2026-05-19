A Materia si parla di Biennale Arte 2026 con Guia Cortassa

Ultimo appuntamento di stagione per Spiegami, la rassegna culturale curata da Adelia Brigo negli spazi di Materia, che in questi mesi ha portato a Castronno ospiti, storie e approfondimenti dedicati alla musica, alla cultura contemporanea e ai linguaggi creativi.

Mercoledì 27 maggio, alle ore 21, protagonista della serata sarà Guia Cortassa, giornalista culturale e storica dell’arte, che accompagnerà il pubblico in un viaggio dentro la Biennale Arte 2026 di Venezia, uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati all’arte contemporanea.

Foto sopra installazione dell’artista è Tiona Nekkia McClodden

L’incontro sarà l’occasione per scoprire opere, artisti, tendenze e novità della storica esposizione internazionale veneziana, ma anche per provare a orientarsi in un mondo che spesso appare distante, difficile o poco immediato. L’arte contemporanea, infatti, divide e incuriosisce: c’è chi la considera provocatoria, chi la trova incomprensibile, chi invece la vive come uno strumento per leggere il presente. Ed è proprio da qui che partirà il dialogo della serata.

La Biennale di Venezia, nata nel 1895, è oggi uno dei più prestigiosi eventi culturali internazionali. Ogni due anni richiama migliaia di visitatori, artisti, curatori e appassionati da tutto il mondo, trasformando la città lagunare in un grande laboratorio creativo. Padiglioni nazionali, installazioni immersive, performance e sperimentazioni raccontano i temi del nostro tempo: ambiente, tecnologia, identità, conflitti, memoria e trasformazioni sociali. Un luogo dove l’arte non è solo estetica, ma anche riflessione e racconto della contemporaneità.

Durante la serata, Guia Cortassa offrirà strumenti e chiavi di lettura per avvicinarsi a queste opere e comprendere meglio il linguaggio dell’arte contemporanea, spesso percepita come troppo concettuale o elitaria. L’incontro vuole essere proprio un invito alla curiosità e all’osservazione, senza bisogno di essere esperti.

Quello del 27 maggio sarà anche l’ultimo appuntamento della stagione di “Spiegami”, format che negli ultimi mesi ha ospitato a Materia personalità del mondo culturale e creativo capaci di raccontare passioni e professioni in modo diretto e accessibile. Tra gli ospiti delle serate precedenti il musicista Enrico Gabrielli, il giornalista musicale di Rockol Gianni Sibilla, Stefano Bottura, fondatore del Mi Ami Festival, la giornalista Samantha Colombo, la rivista Rumore, il fumettista Alessandro Baronciani e molti altri protagonisti del panorama culturale contemporaneo.