A Mendrisio una matinée con Roberto De Leonardis nel segno di Mozart e Chopin

Domenica 31 maggio alle 10.30 Mendrisio ospiterà una matinée pianistica affidata a Roberto De Leonardis, nell’ambito della 48esima Stagione di “Musica nel Mendrisiotto”. Il concerto sarà un omaggio a due giganti della storia della musica, Wolfgang Amadeus Mozart e Fryderyk Chopin, con un programma che metterà a confronto eleganza classica, lirismo e grande virtuosismo.

Il pianista proporrà la Sonata n. 10 in do maggiore K 330 di Mozart e la Sonata n. 3 in si minore op. 58 di Chopin, due pagine molto diverse per stile, struttura e intensità espressiva, ma accomunate dalla centralità del pianoforte come strumento capace di unire chiarezza, canto e profondità.

Il percorso di Roberto De Leonardis

Roberto De Leonardis si è diplomato sotto la guida di Benedetto Lupo e ha studiato anche con Aldo Ciccolini, Pierluigi Camicia, Marisa Somma, Piero Rattalino e Sergei Dorensky. La sua attività concertistica, iniziata fin da giovanissimo, lo ha portato a esibirsi come solista, in formazioni da camera e con orchestra in Europa e in Asia.

Alla carriera sul palco ha affiancato una consolidata esperienza come maestro sostituto e preparatore di artisti lirici, oltre a incarichi di direzione artistica e musicale in produzioni e festival. Ha ricevuto premi in concorsi nazionali e internazionali ed è chiamato come giurato in concorsi pianistici.

Dal 2015 al 2021 è stato direttore del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, dove ha insegnato dal 1991. Attualmente è titolare di una cattedra di Pianoforte principale al Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce. È autore di pubblicazioni e trascrizioni musicali e ha registrato ed eseguito concerti per la Rai, tra Radiotre e RaiUno.

Informazioni e biglietti

Al termine del concerto sarà offerto un rinfresco. Gli organizzatori segnalano che l’accesso alla Sala “Musica nel Mendrisiotto” può risultare difficoltoso per persone con disabilità a causa della presenza di scale.

I biglietti costano 20 franchi, ridotti 15 franchi, 10 franchi per i soci di Musica nel Mendrisiotto. L’ingresso è gratuito per giovani fino a 16 anni, studenti CSI e studenti dell’Accademia di Architettura.

Informazioni: Musica nel Mendrisiotto, tel. 091 646 66 50, musicamendrisiotto@ticino.com, www.musicanelmendrisiotto.com