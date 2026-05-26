A Misinto due giorni di festa davvero per tutti con “All Inclusive”

L’area feste “Bambini di Marzabotto” ospiterà il 30 e 31 maggio una manifestazione con laboratori, gonfiabili, street food e attività dedicate a famiglie e bambini

Un fine settimana dedicato all’inclusione, alla solidarietà e al divertimento per tutte le età. Sabato 30 e domenica 31 maggio l’area feste “Bambini di Marzabotto” di via del Cavo a Misinto ospiterà “All Inclusive”, manifestazione organizzata dall’associazione Insieme e Oltre con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio e il patrocinio dei Comuni di Misinto, Lazzate e Cogliate.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione attraverso momenti di socialità aperti a tutti. Lo slogan scelto dagli organizzatori è chiaro: “Nessuno è migliore di qualcun altro… ognuno a modo suo è speciale”.

Per due giornate, dalle 11 fino a mezzanotte, l’area feste si trasformerà in uno spazio ricco di attività pensate soprattutto per bambini e famiglie, ma non solo. In programma gonfiabili, laboratori creativi, truccabimbi, tattoo, giochi musicali, esposizioni di truck, trattori e moto, oltre a un’esibizione cinofila.

Street food e attività per famiglie

Durante la manifestazione sarà attiva anche un’area street food con fritelle e zucchero filato, pensata per accompagnare i momenti di intrattenimento e convivialità.

A collaborare all’evento saranno diverse associazioni e gruppi del territorio, tra cui Croce Rossa Italiana Comitato Alte Groane, Avis Comunale di Misinto e numerose realtà impegnate nel sociale e nel volontariato.

Gli organizzatori sottolineano anche il valore benefico dell’iniziativa: tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza..

L’evento si svolgerà all’aperto e, in caso di maltempo, sarà annullato.