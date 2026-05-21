Mornago
A Mornago la Notte Bianca porta in piazza la musica e i sapori dei panzerotti e dello street food
L’appuntamento nel cuore del paese propone piatti della tradizione da passeggio e una lunga colonna sonora e musica dal vivo
Un palcoscenico di una lunga serata di festa, dove i sapori del cibo di strada fanno sempre inevitabilmente rima la musica dal vivo. A Mornago Piazza Libertà ospita la nuova edizione della Notte Bianca, l’appuntamento che unisce l’intrattenimento all’impegno delle realtà locali.
La serata prende il via lunedì 1 giugno dalle 19 con l’apertura dello street food delle associazioni. Lungo le vie del centro si possono trovare diverse specialità gastronomiche da consumare all’aperto. Il menù della serata prevede panzerotti, arrosticini, patatine fritte e i classici panini con la salamella, il tutto accompagnato da birra.
La colonna sonora della manifestazione inizia a diffondersi nel cuore del paese poco più tardi. Dalle 20 lo spazio centrale della festa si riempie con la musica di Dj Set Attila, che cura l’intrattenimento della serata insieme al coinvolgimento di Gloria e Chiara per i momenti di musica live. La combinazione tra le proposte culinarie e il programma musicale accompagnerà i partecipanti per tutta la durata dell’iniziativa.