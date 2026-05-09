A Mornago si alza il sipario su “Estate Insieme 2026”: risate assicurate con “Trii végg cerchen miee”

Sabato 23 maggio all’Anfiteatro di Vinago la commedia dialettale della compagnia “Gnocc e Purpett”. Ingresso libero e raccolta fondi benefica

Una serata all’insegna della comicità dialettale per inaugurare il cartellone di “Estate Insieme 2026”. Sabato 23 maggio, alle 20.30, l’Anfiteatro di Vinago in piazza Giovanni XXIII a Mornago ospiterà la commedia brillante “Trii végg cerchen miee”, portata in scena dalla compagnia “Gnocc e Purpett”.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Polisportiva Vinago e promette di regalare al pubblico una serata di leggerezza, ironia e tradizione popolare.

Lo spettacolo, scritto da Lionello Turrini e diretto da Monica Brocca, ruota attorno alle vicende di tre anziani amici – due vedovi e uno scapolone – che trascorrono le giornate seduti su una panchina del parco a parlare della vita. Tra sogni di eterna giovinezza, fantasie di vincite milionarie e improbabili conquiste amorose, i tre protagonisti finiscono per immaginarsi improvvisamente ricchi e desiderati.

Da qui prende il via una girandola di equivoci e situazioni esilaranti che coinvolgono zitelle, badanti e perfino registi, tutti apparentemente interessati ai tre arzilli vecchietti. Un intreccio comico che, assicurano gli organizzatori, culminerà in un finale “tutto da gustare”.

L’ingresso alla serata sarà libero. Durante l’evento verranno inoltre raccolti fondi a favore dell’Associazione Genitori Mornago.

Un appuntamento pensato per stare insieme e sorridere, dando ufficialmente il via all’estate mornaghese.