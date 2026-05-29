Casciago
A Morosolo arriva il quiz show “Il Cervellone”: una sfida a squadre tra cultura generale e astuzia
Sabato 13 giugno l’evento all’oratorio di piazza Giovanni XXIII ospita una tappa del celebre gioco multimediale. Le iscrizioni sono già aperte
Una serata all’insegna del divertimento, della cultura generale e della sana competizione. Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 19:00, la frazione di Morosolo ospiterà una tappa de “Il Cervellone”, uno dei giochi a quiz multimediali più conosciuti e seguiti a livello nazionale.
L’evento, organizzato all’interno dell’evento Morosoccer, promette di trasformare la serata in un vero e proprio studio televisivo grazie all’utilizzo di un maxi schermo e di pulsantiere elettroniche con cui i partecipanti potranno rispondere alle domande in tempo reale.
Come funziona il gioco
Non si tratta del solito quiz statico. “Il Cervellone” è un gioco dinamico e moderno dove, per vincere, non basta solo la preparazione. Le squadre dovranno mettere in campo:
Cultura personale: domande sui più svariati argomenti, dalla storia alla musica, fino allo sport.
Abilità e ingegno: per comprendere la logica dei quesiti nel minor tempo possibile.
Astuzia e fortuna: elementi cruciali per gestire il punteggio, dato che i punti si guadagnano o si perdono sia in base alla correttezza della risposta sia alla velocità di reazione.
Il gioco è aperto a tutti e pensato per coinvolgere partecipanti di ogni età, unendo famiglie, gruppi di amici e appassionati di giochi di ruolo e di società.
Informazioni utili e iscrizioni
La serata prenderà il via alle 19:00 e, per tutta la durata dell’evento, saranno operativi i servizi di cucina e chiringuito, offrendo la possibilità di cenare con hamburger e drink direttamente sul posto.
Quando: Sabato 13 giugno, ore 19:00
Dove: Morosolo (Casciago)
Costo: 15€ a squadra
Iscrizioni: È necessario prenotare il proprio tavolo inviando un messaggio WhatsApp al numero 349.4649499.
Per ulteriori dettagli sul format del quiz è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione www.bidone-morosoccer.it o le pagine social @morosoccer.