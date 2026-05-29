A Morosolo arriva il quiz show “Il Cervellone”: una sfida a squadre tra cultura generale e astuzia

Una serata all’insegna del divertimento, della cultura generale e della sana competizione. Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 19:00, la frazione di Morosolo ospiterà una tappa de “Il Cervellone”, uno dei giochi a quiz multimediali più conosciuti e seguiti a livello nazionale.

L’evento, organizzato all’interno dell’evento Morosoccer, promette di trasformare la serata in un vero e proprio studio televisivo grazie all’utilizzo di un maxi schermo e di pulsantiere elettroniche con cui i partecipanti potranno rispondere alle domande in tempo reale.

Come funziona il gioco

Non si tratta del solito quiz statico. “Il Cervellone” è un gioco dinamico e moderno dove, per vincere, non basta solo la preparazione. Le squadre dovranno mettere in campo:

Cultura personale: domande sui più svariati argomenti, dalla storia alla musica, fino allo sport.

Abilità e ingegno: per comprendere la logica dei quesiti nel minor tempo possibile.

Astuzia e fortuna: elementi cruciali per gestire il punteggio, dato che i punti si guadagnano o si perdono sia in base alla correttezza della risposta sia alla velocità di reazione.

Il gioco è aperto a tutti e pensato per coinvolgere partecipanti di ogni età, unendo famiglie, gruppi di amici e appassionati di giochi di ruolo e di società.

Informazioni utili e iscrizioni

La serata prenderà il via alle 19:00 e, per tutta la durata dell’evento, saranno operativi i servizi di cucina e chiringuito, offrendo la possibilità di cenare con hamburger e drink direttamente sul posto.

Quando: Sabato 13 giugno, ore 19:00

Dove: Morosolo (Casciago)

Costo: 15€ a squadra

Iscrizioni: È necessario prenotare il proprio tavolo inviando un messaggio WhatsApp al numero 349.4649499.

Per ulteriori dettagli sul format del quiz è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione www.bidone-morosoccer.it o le pagine social @morosoccer.