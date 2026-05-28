A Nerviano il lungo weekend del Big Bang Music Fest: sei giorni di musica gratis dall’hip hop al punk
Dal 28 maggio al 2 giugno, la tredicesima edizione del festival firmato dai giovani nervianesi. Dopo i 40mila dello scorso anno, di nuovo concerti a ingresso libero, cibo e attività per famiglie nell'area di viale Papa Giovanni XXIII
È terminato il conto alla rovescia a Nerviano per la tredicesima edizione del Big Bang Music Fest, il festival che dal 2012 porta musica e buon cibo nell’area verde di viale Papa Giovanni XXIII, con la regia dell’associazione GiovaniNervianesi.it. Anche quest’anno, dal 28 maggio al 2 giugno, la kermesse tornerà a far ballare e cantare il suo pubblico, dopo l’edizione da sold out dello scorso anno, quando in sei giorni aveva totalizzato oltre 40mila presenze arrivate da Lombardia, Piemonte, Veneto e non solo, con concerti che spaziavano dallo ska-punk all’indie fino all’hip hop (Foto di Riccardo Trudi Diotallevi).
A inaugurare il palco a cielo aperto, giovedì 28 maggio, sarà l’hip hop, in quella che gli organizzatori definiscono una serata per entrare subito nel mood: sul palco saliranno Nitro, con tutta la potenza e la tecnica del suo mondo, e Marte, nuova voce della scena urban dall’attitudine da battle.
Venerdì 29 spazio al metal con i Folkstone, il loro rock attraversato da strumenti antichi, e i Vallorch, tra folk-metal e atmosfere oscure.
Sabato 30 maggio serata tutta da ballare con Prezioso, icona della dance anni ’90 e 2000, affiancato da Kharfi e dalla sua elettronica leggera e dal giovane talento Tammy Andre.
Domenica 31 sul palco Ruggero de I Timidi, con il suo universo dance romantico e surreale, Le Canzoni Giuste, tra pop e satira generazionale, e Marataro, con il suo cantautorato ironico.
Lunedì 1 giugno protagonisti Twenty Six e la sua tech house ipnotica, Davide T, tra groove e minimal, e SAM, pronto a portare ritmo sul palco di casa.
Gran finale martedì 2 giugno all’insegna del punk con i Punkreas, pietra miliare del genere in Italia, gli Shandon e la loro scarica ska-punk e i Circus Punk, ruvidi e diretti.
Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, con inizio alle 20.15 e chiusura intorno alle 00.30; dopo ogni live, nell’area ristoro, sono in programma aftershow dj set a tema con la serata.
Ma il Big Bang non è solo musica: sabato 30, domenica 31 maggio e martedì 2 giugno l’area di viale Papa Giovanni XXIII aprirà già dalle 11 con attività per bambini, famiglie e sportivi, dalle esposizioni di auto d’epoca ai tornei di volley, passando per gonfiabili e bancarelle d’artigianato.
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