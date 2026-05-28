A novembre torna Glocal, appuntamento con la quindicesima edizione
Dal 12 al 15 novembre al via la quindicesima edizione di Glocal News, nella settimana precedente spazio al quarto appuntamento con Glocal Doc.
Si svolgerà dal 7 al 15 novembre la prossima edizione di Glocal, il festival del giornalismo e del documentario promosso da VareseNews, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
Un’edizione, quella del 2026, che per Glocal News, la sezione dedicata al giornalismo, sarà la numero quindici. Era infatti il 2012 quando l’Ordine approvava il regolamento per la formazione continua dei giornalisti, stabilendo l’obbligo di aggiornamento professionale per chi svolge questo mestiere. E fu appunto in quell’anno, dal 15 al 17 novembre, che si svolse la prima edizione di Glocal.
Da allora sono migliaia i giornalisti che hanno fatto tappa a Varese per confrontarsi con i colleghi e conoscere dalla viva voce dei protagonisti i cambiamenti che la professione ha attraversato in questi anni. E che continueranno a farlo anche quest’anno, dal 12 al 15 novembre.
Nella settimana immediatamente precedente, invece, appuntamento con la quarta edizione di Glocal Doc. Nato nel 2023, il festival del documentario promosso da VareseNews si sta affermando come uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama nazionale del documentario. Una manifestazione entrata anche nel cuore dei varesini, che da sempre partecipano con attenzione alle proiezioni delle opere in gara.
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