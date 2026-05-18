A Oggiona con Santo Stefano la presentazione del libro “Educare la Salute Mentale” del professor Bellisario

Venerdì 22 maggio 2026 alle 20.30 la Sala Consiliare del Comune di Oggiona con Santo Stefano ospita un incontro pubblico dedicato al tema della salute mentale e del valore educativo nella costruzione del benessere individuale e collettivo.

La serata, a ingresso libero, prende spunto dalla presentazione del volume Educare la Salute Mentale. La pedagogia clinica come scienza della cura nei sistemi complessi, pubblicato da FrancoAngeli.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, propone una riflessione aperta a famiglie, insegnanti, operatori sociali ed educativi e cittadini sul rapporto tra educazione, prevenzione e salute mentale, in un momento storico in cui il disagio giovanile e la fragilità delle relazioni familiari rappresentano temi sempre più centrali nel dibattito pubblico.

Il dialogo con l’autore

A introdurre e moderare l’incontro sarà la dott.ssa Vanessa Ferro, pedagogista specializzata in pedagogia clinica e giuridica. Ospite della serata sarà il Prof. Gian Luca Bellisario, autore del volume, specialista in pedagogia clinica e giuridica, presidente nazionale di A.N.I.Ped., CTU presso il Tribunale di Lanciano e formatore a livello nazionale.

Al centro del confronto ci sarà l’idea dell’educazione come presidio di salute mentale e come strumento capace di generare reti territoriali tra scuola, famiglie, istituzioni e professionisti. Un approccio che mette al centro la cura dei contesti di vita e la prevenzione delle fragilità nei sistemi complessi.

Un tema attuale per il territorio

L’appuntamento vuole offrire al territorio varesino un’occasione di approfondimento su questioni oggi particolarmente urgenti: il disagio educativo, la fragilità adolescenziale e il ruolo preventivo dell’educazione nella promozione del benessere psicologico e relazionale.

L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento posti.