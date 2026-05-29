A Origgio il concerto “Rivelazioni sonore”, dialoghi tra violino e violoncello a Villa Borletti

Nuovo appuntamento con la stagione musicale promossa dall’associazione culturale Amici Villa Borletti. Venerdì 29 maggio alle 21 Villa Borletti ospiterà il concerto “Rivelazioni sonore – Dialoghi tra violino e violoncello”.

Protagonisti della serata saranno la violinista Carolina Porro e il violoncellista Leonardo Scabini, impegnati in un percorso musicale che metterà in risalto il dialogo e l’intesa tra due strumenti tra i più affascinanti della musica da camera.

Il concerto si inserisce nel cartellone della stagione 2025-2026 “Oltre il suono”, rassegna che punta a proporre al pubblico esperienze musicali di qualità in un contesto suggestivo come quello di Villa Borletti.

Attraverso l’incontro tra il suono del violino e quello del violoncello, il pubblico potrà assistere a un’esibizione costruita sul confronto musicale, sulle sfumature timbriche e sulle possibilità espressive offerte dai due strumenti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La stagione musicale è curata sotto la direzione artistica di Mauro Canali e rappresenta uno dei punti di riferimento dell’offerta culturale di Villa Borletti.

Foto di Wolfgang Gerth da Pixabay