A Origgio il concerto “Rivelazioni sonore”, dialoghi tra violino e violoncello a Villa Borletti
Venerdì 29 maggio alle 21 un nuovo appuntamento della stagione “Oltre il suono” promossa dagli Amici di Villa Borletti. Sul palco la violinista Carolina Porro e il violoncellista Leonardo Scabini
Nuovo appuntamento con la stagione musicale promossa dall’associazione culturale Amici Villa Borletti. Venerdì 29 maggio alle 21 Villa Borletti ospiterà il concerto “Rivelazioni sonore – Dialoghi tra violino e violoncello”.
Protagonisti della serata saranno la violinista Carolina Porro e il violoncellista Leonardo Scabini, impegnati in un percorso musicale che metterà in risalto il dialogo e l’intesa tra due strumenti tra i più affascinanti della musica da camera.
Il concerto si inserisce nel cartellone della stagione 2025-2026 “Oltre il suono”, rassegna che punta a proporre al pubblico esperienze musicali di qualità in un contesto suggestivo come quello di Villa Borletti.
Attraverso l’incontro tra il suono del violino e quello del violoncello, il pubblico potrà assistere a un’esibizione costruita sul confronto musicale, sulle sfumature timbriche e sulle possibilità espressive offerte dai due strumenti.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
La stagione musicale è curata sotto la direzione artistica di Mauro Canali e rappresenta uno dei punti di riferimento dell’offerta culturale di Villa Borletti.
Foto di Wolfgang Gerth da Pixabay
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