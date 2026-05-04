A Orino in scena “Storia di Nina”: il teatro di AltreTracce che racconta la fragilità e l’incanto.

Sabato 9 maggio, alle 21, al centro civico Padre P. Moia di Orino (via Garibaldi 15), va in scena Storia di Nina, spettacolo scritto e diretto da Valentina Maselli della compagnia Altre Tracce. L’appuntamento si inserisce nel cartellone di Latitudini, il circuito di teatro diffuso curato da Teatro Periferico che anima i comuni dell’Alto Varesotto

Avete in mente quando vi sentite strani e non sapete perché? C’è come un piccolo nodo nella pancia. A volte vien da piangere, altre si è così stanchi da non aver voglia di fare nulla. Magari non è successo un granché, eppure il sonno non arriva. In quei momenti, se non si chiudono bene le finestre, arriva la Polvere Nera. È una creatura sottile che si infila dappertutto, tra i capelli e sotto i vestiti, portando un malinconico solletico che toglie sapore alle piccole gioie quotidiane.

In scena, Elisa Rossetti e Massimo Zatta interpretano l’incontro tra Nina e questa strana creatura polverosa. Inizialmente Nina cercherà di scacciarla con tutte le sue forze, poi penserà che sia più facile abbandonarsi al suo abbraccio, finché non capirà che la Polvere Nera è lì proprio per lei. Il racconto svela che il segreto non è fuggire dalla tristezza, ma accettare la parte di sé più fragile e meno performante per ritrovare il vero incanto. Da questa amicizia speciale Nina imparerà che la propria vulnerabilità è una risorsa per crescere e che la meraviglia può essere tale solo se condivisa con gli altri.

Centro civico Padre P. Moia, via Garibaldi 15 – Orino (VA)

Biglietti Intero €12, ridotto €8 (under 18, over 65 e allievi di Teatro Periferico), €5 (under 12).

Info e prenotazioni Tel. 334.1185848 – 347.0154861 (anche WhatsApp) info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it