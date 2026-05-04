A Orino un maggio ricco di appuntamenti dedicati alla cultura
Dopo l'apertura dedicata al "Festival della Gentil Lentezza", il borgo della Valcuvia continua a offrire un calendario ricchissimo di incontri, riflessioni e attività all'aria aperta. Dallo sport alla letteratura, passando per il cinema e i dialoghi accademici
Dopo l’apertura dedicata al “Festival della Gentil Lentezza“, il borgo della Valcuvia continua a offrire un calendario ricchissimo di incontri, riflessioni e attività all’aria aperta. Dallo sport alla letteratura, passando per il cinema e i dialoghi accademici, ecco come proseguirà la rassegna culturale del mese.
Sport e Natura: tra scacchi e sentieri
La seconda settimana di maggio si apre all’insegna del movimento, sia mentale che fisico.
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Venerdì 8 maggio (ore 21:00): Presso Toposport (via San Lorenzo 62), tornano gli “Appuntamenti con gli scacchi” curati dagli Amici della Scacchiera. Un ciclo di incontri aperto a tutti, dai neofiti ai giocatori esperti.
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Domenica 10 maggio (ore 08:00): Gli Amici della Montagna organizzano un’uscita sul territorio. Il ritrovo è fissato la mattina presto presso il Centro Civico Padre Pino Moia per una giornata alla scoperta delle bellezze naturalistiche locali.
Teatro e Approfondimento Scientifico
Il weekend successivo vede protagonista il Centro Civico e la prestigiosa collaborazione con l’Università dell’Insubria.
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Sabato 9 maggio (ore 21:00): La Sala Orum ospiterà lo spettacolo teatrale “Storia di Nina” di Valentina Maselli, una produzione del Teatro Periferico che promette forti emozioni.
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Venerdì 15 maggio (ore 18:00): Il Club del Libro della Biblioteca di Orino si riunisce per commentare il celebre romanzo “La treccia” di Laetitia Colombani. Un’occasione di confronto per tutti gli amanti della lettura.
Letteratura e Cinema: “Rassegna di Terra e di Cielo”
La seconda metà del mese esplora linguaggi diversi, dal libro illustrato al documentario d’autore.
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Sabato 16 maggio (ore 21:00): Presentazione del libro “Roccafresca. Ritratti di gente (quasi) illustre” di don Silvio Bernasconi. L’autore dialogherà con il pubblico in Sala Orum.
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Martedì 26 maggio (ore 20:45): In collaborazione con Filmstudio 90, la rassegna cinematografica propone due documentari: “Una scuola nella Savana” e “Natura ritrovata”, con gli interventi delle autrici e di Eugenio Manghi.
Il gran finale: Arte e Femminismo
Il mese si chiude con un appuntamento di alto profilo accademico per il ciclo “Ricerca e Dialogo”.
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Sabato 30 maggio (ore 17:00): Il relatore Massimiliano Ferrario guiderà l’incontro “Arte, femminismo e questione di genere negli anni Settanta”, focalizzandosi sull’esperienza del gruppo “Immagine” di Varese.
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