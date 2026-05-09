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A piedi verso Genova: gli alpini di Mornago raccontano il viaggio tra boschi e sentieri

Alcuni componenti del gruppo di Mornago hanno scelto di raggiungere la 97ª Adunata nazionale degli Alpini camminando. Sui social il diario del viaggio tra fatica, natura e spirito alpino

Generico 04 May 2026

Scarponi ai piedi e la voglia di vivere fino in fondo lo spirito alpino. Alcuni componenti del gruppo Alpini di Mornago hanno deciso di raggiungere a piedi Genova per partecipare alla 97ª Adunata nazionale degli Alpini.

Un viaggio lento, fatto di chilometri, sentieri e condivisione, che gli alpini mornaghesi stanno raccontando passo dopo passo anche sulla loro pagina Facebook. Tra reel e brevi video, il gruppo documenta il cammino attraverso strade secondarie e tratti immersi nei boschi, mostrando non solo la fatica della marcia ma anche il lato più autentico dell’esperienza.

Le immagini raccontano pause lungo i sentieri, momenti di convivialità  – come il “trucco della ragnatela“: mettere ad aprire la fila il più basso del gruppo così che il secondo, più alto, si becca la tela in faccia: fra commilitoni ci sta – e panorami attraversati durante il tragitto verso la Liguria. Un modo per trasformare il viaggio stesso in parte integrante dell’Adunata, nel solco della tradizione alpina fatta di resistenza, amicizia e spirito di corpo.

Non è soltanto una trasferta verso uno degli eventi più importanti per le penne nere italiane, ma anche una scelta simbolica: arrivare a Genova conquistando la meta passo dopo passo, condividendo strada e sacrificio.

L’iniziativa sta raccogliendo messaggi di incoraggiamento e apprezzamento anche sui social, dove molti seguono quotidianamente il racconto del gruppo. Perché, come insegnano gli alpini, spesso il valore più grande non è soltanto arrivare, ma il cammino fatto insieme.

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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