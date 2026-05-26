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A Porto Ceresio la fotografia è protagonista con la mostra “Sinergie Visive”

Quattro fotografi del territorio espongono le proprie opere in piazzale Luraschi fino al ponte del 2 giugno

Porto Ceresio - Nuovo palazzo della cultura

È stata inaugurata nei giorni scorsi a Porto Ceresio la mostra fotografica collettiva intitolata Sinergie Visive. un’esposizione che raccoglie le opere di quattro autori del territorio: Alex Boldini, Mauro Giacobbo, Elisa Martignoni e Massimo Ghelfi. La rassegna, presentata dall’associazione Kromatica, è ospitata all’interno degli spazi espositivi del Palazzo della Cultura, situato in piazzale Luraschi.

L’evento inaugurale si è tenuto sabato 23 maggio alle ore 21:00, aprendo ufficialmente al pubblico un percorso visivo che spazia tra differenti stili, sensibilità e approcci alla fotografia.

La mostra rimarrà aperta e visitabile anche nei prossimi giorni, offrendo a residenti e turisti della zona del Ceresio l’opportunità di fruire gratuitamente dell’esposizione.

Giorni e orari di visita

Il calendario delle aperture prevede la possibilità di accedere ai locali del Palazzo della Cultura secondo i seguenti orari:
Giorni di apertura: 24, 30 e 31 maggio, oltre all’1 e 2 giugno.
Fascia mattutina: dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
Fascia pomeridiana e serale: dalle ore 14:30 alle ore 22:00.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Porto Ceresio e della Biblioteca comunale, col sostegno di alcune attività locali.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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