A Porto Ceresio le storie del bar di frontiera nel romanzo d’esordio di Giambattista Fidanza

Il Palazzo della Cultura “Salvatore Ferrara” di Porto Ceresio si prepara a ospitare un appuntamento letterario fortemente radicato nel territorio della Valceresio. Sabato 23 maggio, alle ore 17:30, la sala polifunzionale di Piazzale Luraschi farà da cornice alla presentazione dell’opera d’esordio di Giambattista Fidanza, intitolata L’ombelico del mondo. Storie di un bar di frontiera (Manni Editori). L’evento, moderato da Valerio Raffaele, gode del patrocinio del Comune di Porto Ceresio e della Biblioteca Comunale.

Un geologo prestato alla scrittura: i ricordi d’infanzia a Viggiù

L’autore, geologo di professione residente a Viggiù, ha attinto a piene mani dal proprio vissuto personale per dare vita a questo primo romanzo. La narrazione affonda infatti le sue radici nell’infanzia di Fidanza, trascorsa nel bar di famiglia situato proprio nel centro della piazza del paese. Quel locale, crocevia di storie e personaggi di frontiera, si trasforma nelle pagine del libro in un vero e proprio microcosmo, un punto di osservazione privilegiato per raccontare l’umanità.

Tra ironia e nostalgia: la fotografia di una società che cambia

Con uno stile ironico e brillante, l’autore tratteggia le vicende e gli aneddoti legati ai clienti abituali del bar, che consideravano quel bancone e quei tavoli come il fulcro della propria esistenza, una sorta di personale ombelico del mondo. Al di là del tono divertente, il romanzo offre uno spaccato sociologico che va oltre i confini geografici del Varesotto e della frontiera italo-svizzera: il libro si propone come una fotografia della nostra società, un viaggio nella memoria che mostra come eravamo e come siamo diventati nel corso degli ultimi decenni.

Firma copie e aperitivo letterario in terrazza

Dopo il dialogo con il moderatore e lo spazio dedicato alle domande del pubblico, l’incontro si sposterà all’esterno. L’evento proseguirà infatti sulla terrazza della struttura con un aperitivo letterario offerto dalla biblioteca comunale, un momento conviviale durante il quale i lettori potranno dialogare informalmente con lo scrittore e partecipare al firma copie per ricevere una dedica personalizzata sulla propria copia del romanzo.