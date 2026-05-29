A Porto Ceresio “Sui Sentieri della Storia”: una domenica tra le trincee e il teatro per riscoprire il Novecento

Il Gruppo Alpini organizza per domenica 7 giugno una giornata dedicata alla Linea Cadorna e alle tradizioni locali con una visita guidata e animata al Museo Appiani López

Domenica 7 giugno 2026 Porto Ceresio farà un salto indietro nel tempo con l’evento «Sui Sentieri della Storia – Scene di vita quotidiana del ‘900». L’iniziativa, curata dal Gruppo Alpini locale, propone una giornata speciale che fonde la valorizzazione del Museo Etnografico Appiani López con un’escursione guidata tra le storiche trincee della Linea Cadorna sul Monte Grumello.

Teatro e memoria al Museo Appiani López

La manifestazione prenderà il via alle 8:30 con il ritrovo in piazzale Amato Centurioni. Il primo appuntamento in agenda è la visita animata presso il Museo Etnografico, dove gli oggetti della tradizione contadina e artigiana riprenderanno vita. Grazie alla regia di Marina de Juli, gli attori trasformeranno le sale in un palcoscenico a cielo aperto, restituendo ai visitatori l’atmosfera autentica dei primi decenni del secolo scorso.

In cammino verso il Monte Grumello

Dalle ore 11:00 l’attenzione si sposterà verso la natura e la storia militare del territorio. I partecipanti saliranno verso la vetta del Monte Grumello per esplorare i camminamenti della Linea Cadorna. Si tratta di un itinerario che unisce l’interesse storico a panorami mozzafiato sul Lago di Lugano, offrendo una prospettiva unica sul sistema difensivo costruito durante la Grande Guerra e oggi recuperato come sentiero escursionistico.

Un pranzo in quota tra le trincee

Dopo la visita ai manufatti bellici, è previsto un momento di convivialità con il pranzo al sacco in vetta, immersi nel verde della montagna ceresina. Il rientro in paese è programmato per le ore 16:30. L’organizzazione sottolinea l’importanza di indossare calzature adeguate e abbigliamento comodo, trattandosi di un percorso che si snoda su sentieri montani.

Come partecipare e dettagli tecnici

L’evento è aperto a tutti, dagli appassionati di storia agli amanti del trekking, con una quota di partecipazione simbolica di 5 euro. Per ragioni organizzative e per gestire correttamente gli spazi museali, la prenotazione è obbligatoria tramite i canali messi a disposizione dal Gruppo Alpini. «Sui Sentieri della Storia» rappresenta un’occasione per riscoprire le radici della comunità locale attraverso il linguaggio del teatro e il piacere del cammino.