A Radio Missione Francescana si parla della Breast Unit con la professoressa Rovera

Il tumore della mammella sarà il tema centrale della nuova puntata di “Radio Missione Francescana – Medicina”, che vedrà protagonista la professoressa Francesca Rovera. L’appuntamento, in programma per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 11.10, si propone di approfondire una delle patologie più rilevanti per la salute femminile, portando nelle case degli ascoltatori l’esperienza di una professionista d’eccellenza attiva sul territorio varesino.

L’ospite della trasmissione

A guidare l’approfondimento scientifico sarà la professoressa Francesca Rovera, Responsabile della Struttura Complessa Breast Unit dell’Ospedale di Circolo di Varese (ASST Sette Laghi). La presenza di una figura di tale rilievo garantisce un approccio puntuale e aggiornato sulla prevenzione e sulla cura delle patologie mammarie, temi su cui la Breast Unit varesina rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’intero quadrante regionale.

La conduzione e il dibattito

L’intervista sarà curata da Giorgio Dini e Luigi Rusconi, che modereranno il dialogo per rendere i concetti medici accessibili al grande pubblico. Il titolo scelto per la puntata, «Il tumore della mammella», indica chiaramente la volontà di affrontare il tema in modo diretto, rispondendo ai dubbi e alle necessità informative che spesso accompagnano queste diagnosi.

Interazione con il pubblico e repliche

La trasmissione non sarà solo un momento di ascolto passivo: i cittadini sono invitati a partecipare attivamente inviando messaggi, domande o semplici curiosità. È possibile scrivere tramite WhatsApp al numero 351 4518084 sia durante la settimana che nel corso della diretta. Per chi non potesse seguire la prima messa in onda, è prevista una replica domenica 10 maggio 2026 a partire dalle ore 16.00.

Il ruolo della medicina preventiva

Questo appuntamento radiofonico si inserisce in un percorso di divulgazione che mira a rafforzare la consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce. Grazie alla collaborazione con l’ASST Sette Laghi, Radio Missione Francescana continua a offrire un servizio di pubblica utilità, mettendo in contatto diretto i cittadini con i massimi esperti del sistema sanitario locale.