A Radio Missione Francescana si parla di Parkinson

Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 22 maggio 2026 alle ore 11.10 è il dottor Marco Gallazzi, specialista in Neurologia e lavora presso la Neurologia e Stroke Unit Ospedale di Circolo Varese Asst settelaghi . Titolo della trasmissione “Malattia di Parkinson, le terapie della fase avanzata “ . Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 24 maggio 2026 alle ore 16.00.

La frequenza della “radio missione francescana ” è

94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.

91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.

88,5 in Valceresio.

90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.

91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.

89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.

92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola