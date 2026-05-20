A Radio Missione Francescana si parla di Parkinson
Il medico che sarà intervistato venerdì 22 maggio 2026 alle ore 11.10 è il dottor Marco Gallazzi, specialista in Neurologia e lavora presso la Neurologia e Stroke Unit Ospedale di Circolo Varese Asst settelaghi
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 22 maggio 2026 alle ore 11.10 è il dottor Marco Gallazzi, specialista in Neurologia e lavora presso la Neurologia e Stroke Unit Ospedale di Circolo Varese Asst settelaghi . Titolo della trasmissione “Malattia di Parkinson, le terapie della fase avanzata “ . Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 24 maggio 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è
94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
88,5 in Valceresio.
90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
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