A Ranco torna “La Vela per Tutti”: una giornata di libertà per i ragazzi dell’AFPD di Cassano Magnago

Domenica 17 maggio 2026 le acque del Lago Maggiore, precisamente a Ranco, torneranno a colorarsi con le vele di un evento che mette al centro l’inclusione e la gioia di stare insieme. Si tratta della quarta edizione de “La Vela per Tutti”, la manifestazione dedicata ai circa 25 ragazzi dell’AFPD (Associazione Familiari Persone Disabili) di Cassano Magnago che, accompagnati da volontari ed educatori, vivranno una giornata di libertà tra le onde.

Un appuntamento che cresce tra solidarietà e sport

L’imbarco è fissato per le ore 10.00 presso il Cantiere Nautico Brovelli di Ranco. Quello che era nato come un esperimento isolato è diventato negli anni un punto fermo nel calendario dell’associazione, un’esperienza capace di abbattere le barriere e offrire un senso di partecipazione autentica alla vita del territorio. La crescita dell’iniziativa è testimoniata anche dall’aumento dei partner coinvolti, che quest’anno permetteranno di mettere in acqua ben dieci imbarcazioni.

La rete dei circoli velici e la sicurezza in acqua

Il successo della giornata è garantito dalla stretta collaborazione con le realtà veliche locali. Ai partner storici Vela Club 33 e Vela Granda si aggiunge quest’anno il club Orizzonte Vela, segnale di un interesse sempre più diffuso verso il progetto. A vigilare sul corretto svolgimento delle attività e sulla sicurezza di tutti i partecipanti sarà presente anche la Guardia Costiera Ausiliaria con un proprio mezzo di assistenza.

La voce degli organizzatori

L’entusiasmo per l’evento è palpabile nelle parole di chi lavora dietro le quinte per coordinare trasporti e logistica. «Quella di quest’anno è la quarta edizione di un evento a cui teniamo tantissimo – racconta Ivano Favero, volontario AFPD e tra gli organizzatori della manifestazione –. È nato quasi come una semplice uscita con i ragazzi ed è diventato nel tempo un appuntamento dal forte valore umano e partecipativo. Ogni anno cresce sempre di più».

Favero mette in luce anche il legame profondo che si è creato tra i ragazzi e il lago: «I ragazzi aspettano questa giornata con enorme entusiasmo. Guai a saltarla: ormai è diventata una tradizione – spiega il volontario AFPD –. Anche le associazioni veliche hanno creduto profondamente in questo progetto e si stanno impegnando per farlo crescere sempre di più, aggiungendo ogni anno qualcosa di nuovo».