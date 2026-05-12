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A San Siro la prima “Giornata Giovani Lombardia” con 3mila studenti e l’intervento di Daniele Cassioli

Tra gli ospiti attesi ci saranno la campionessa olimpica Arianna Fontana, il campione paralimpico di sci nautico varesino Daniele Cassioli e don Maurizio Patriciello, sacerdote noto per il suo impegno contro la criminalità a Caivano

Daniele Cassioli ai Mondiali di sci nautico paralimpico

Oltre 3mila studenti lombardi saranno protagonisti mercoledì 13 maggio della prima “Giornata Giovani Lombardia”, la manifestazione promossa dalla Regione Lombardia allo stadio San Siro di Milano e dedicata al mondo dei giovani, dello sport e della formazione.

Una giornata dedicata ai giovani

L’iniziativa è promossa dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi e coinvolgerà studenti delle scuole secondarie e degli enti del sistema regionale di istruzione e formazione professionale accompagnati dai loro docenti. L’obiettivo della giornata è creare un momento di incontro tra ragazzi, istituzioni, sport e realtà educative del territorio.

Ospiti Arianna Fontana, Cassioli e don Patriciello

Tra gli ospiti attesi ci saranno la campionessa olimpica Arianna Fontana, il campione paralimpico di sci nautico varesino Daniele Cassioli e don Maurizio Patriciello, sacerdote noto per il suo impegno contro la criminalità a Caivano.

Daniele Cassioli, il campione cieco che insegna resilienza agli imprenditori

Nel piazzale esterno dello stadio sarà allestito un villaggio sportivo con la partecipazione di oltre 60 federazioni sportive lombarde, cinque gruppi sportivi dei corpi dello Stato, quattro centri sportivi universitari e numerosi enti del Terzo Settore.

Presenti anche CONI, CIP e scuole

Alla manifestazione prenderanno parte anche i rappresentanti del CONI, del CIP e dell’Ufficio scolastico regionale. Alle 11 è previsto un punto stampa allo stand di Regione Lombardia allestito all’interno del villaggio sportivo.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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