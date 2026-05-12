A San Siro la prima “Giornata Giovani Lombardia” con 3mila studenti e l’intervento di Daniele Cassioli

Oltre 3mila studenti lombardi saranno protagonisti mercoledì 13 maggio della prima “Giornata Giovani Lombardia”, la manifestazione promossa dalla Regione Lombardia allo stadio San Siro di Milano e dedicata al mondo dei giovani, dello sport e della formazione.

Una giornata dedicata ai giovani

L’iniziativa è promossa dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi e coinvolgerà studenti delle scuole secondarie e degli enti del sistema regionale di istruzione e formazione professionale accompagnati dai loro docenti. L’obiettivo della giornata è creare un momento di incontro tra ragazzi, istituzioni, sport e realtà educative del territorio.

Ospiti Arianna Fontana, Cassioli e don Patriciello

Tra gli ospiti attesi ci saranno la campionessa olimpica Arianna Fontana, il campione paralimpico di sci nautico varesino Daniele Cassioli e don Maurizio Patriciello, sacerdote noto per il suo impegno contro la criminalità a Caivano.

Nel piazzale esterno dello stadio sarà allestito un villaggio sportivo con la partecipazione di oltre 60 federazioni sportive lombarde, cinque gruppi sportivi dei corpi dello Stato, quattro centri sportivi universitari e numerosi enti del Terzo Settore.

Presenti anche CONI, CIP e scuole

Alla manifestazione prenderanno parte anche i rappresentanti del CONI, del CIP e dell’Ufficio scolastico regionale. Alle 11 è previsto un punto stampa allo stand di Regione Lombardia allestito all’interno del villaggio sportivo.