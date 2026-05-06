Saronno
A Saronno la serata evento con il film “The Sea” e la diretta con la Flotilla e Francesca Albanese
Mercoledì 6 maggio al Cinema Silvio Pellico la serata che unisce proiezione e confronto sui temi della pace e dei diritti con un evento nazionale diffuso in 100 sale in tutta Italia
Una serata di cinema e impegno civile al Cinema Silvio Pellico di Saronno, dove questa sera, mercoledì 6 maggio, andrà in scena la proiezione del film “The Sea”, inserita in un’iniziativa nazionale che coinvolge oltre 100 sale italiane.
L’appuntamento è fissato per le 21.15.
La proiezione di “The Sea” avverrà in contemporanea in numerosi cinema del Paese, con l’obiettivo di trasformare la serata in una vera e propria mobilitazione culturale e in un’occasione di riflessione collettiva su temi di attualità internazionale.
A Saronno l’iniziativa è sostenuta anche dalla rete “4 Passi di Pace”, che riunisce diverse associazioni del territorio impegnate sui temi della solidarietà e della cooperazione.
Al termine del film, alle 22.50, è previsto un collegamento in streaming con la Global Sumud Flotilla, attualmente in navigazione verso Gaza, insieme ad altri ospiti, tra i quali Francesca Albanese, dal 2022 relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
Il dibattito sarà accompagnato dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano Maddalena Oliva.
Per l’occasione, i simpatizzanti di “4 Passi di Pace” potranno usufruire di un biglietto ridotto a 6 euro, grazie a un’iniziativa condivisa con la gestione del cinema.