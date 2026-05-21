A Saronno torna il Grande Torneo Primaverile di Scacchi: sfida aperta a giovani e adulti

Domenica 24 maggio il Chiostro Art di Saronno ospiterà una competizione aperta a giocatori di tutte le età con sei turni di gioco e premi finali. L’iniziativa è organizzata da ScacchiSaronno con il patrocinio del Comune e il supporto dell’Asd Scacchistica Cerianese

Una giornata dedicata agli appassionati di scacchi, dai principianti ai giocatori più esperti. Domenica 24 maggio a Saronno si terrà il “Grande Torneo Primaverile di Scacchi”, manifestazione organizzata da ScacchiSaronno con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è in programma al Chiostro Art di viale Santuario 11 e sarà aperto a partecipanti di tutte le età, con categorie dedicate sia agli juniores sia agli adulti.

Torneo con formula svizzera

Le iscrizioni apriranno alle 14, mentre l’inizio delle partite è previsto per le 14.30. La premiazione si svolgerà alle 18.30.

Il torneo si giocherà con sistema svizzero su sei turni, con tempo di riflessione di 15 minuti per ciascun giocatore.

Gli organizzatori spiegano che l’iniziativa è pensata non solo come competizione sportiva, ma anche come momento di aggregazione e promozione del gioco degli scacchi sul territorio.

Premi e sostegno alla Scuola scacchi ciechi

Per i partecipanti sono previsti diversi premi, tra cui coppe, medaglie, scacchiere e libri didattici.

La quota di iscrizione è fissata a 10 euro e sarà destinata come contributo alla Scuola scacchi ciechi, che partecipa gratuitamente all’iniziativa.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Asd Scacchistica Cerianese.

Per informazioni e preiscrizioni è possibile contattare Luigi Corradi al numero 371 1179430 oppure Giorgio Ferloni al 389 1550848.