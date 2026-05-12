A Sesto Calende installate 44 telecamere, può aprire il sottopasso alla Nuova Marna

A Sesto Calende è stato completato il nuovo sistema di videosorveglianza nell’area della Nuova Marna. L’intervento consentirà anche l’apertura del sottopassaggio che collega il parcheggio al lungofiume, senza attraversare via Remo Barbieri.

Quarantaquattro telecamere per la sicurezza urbana

Il progetto, avviato nel 2025 grazie alla partecipazione del Comune a un bando provinciale dedicato alla sicurezza urbana, ha portato all’installazione di 44 telecamere per un investimento complessivo di circa 100mila euro.

La metà delle risorse arriva dal finanziamento ottenuto attraverso il bando, mentre i restanti 50mila euro sono stati stanziati dall’amministrazione comunale. Nel dettaglio: 31 telecamere sono state installate nel parcheggio della Nuova Marna; 10 nell’area CSCK; 1 al Parco Europa; 2 al comando di Polizia Locale. Nel parcheggio è stata inserita anche una telecamera per la lettura targhe.

Secondo quanto spiegato dal Comune, il nuovo sistema si è reso necessario perché il progetto di riqualificazione dell’area, dal valore complessivo di circa 12 milioni di euro, non prevedeva inizialmente un impianto di videosorveglianza.

L’amministrazione sottolinea così di aver rafforzato la sicurezza urbana in uno degli spazi più frequentati della città.

Aperto il sottopassaggio verso il lungofiume

Con il completamento degli impianti è stato possibile aprire anche il sottopassaggio del parcheggio Nuova Marna, anch’esso dotato di sistemi di controllo. Il tunnel collega direttamente il parcheggio al lungofiume evitando l’attraversamento di via Remo Barbieri ed è stato aperto al pubblico nel pomeriggio di martedì 12 maggio.

L’amministrazione ha inoltre ringraziato la Polizia Locale per il lavoro svolto durante tutte le fasi del progetto, dalla partecipazione al bando fino all’installazione degli impianti.