A Somma Lombardo 200 bambini diventano volontari con la Protezione Civile

Quasi 200 alunni delle scuole primarie Buratti e Macchi di Somma Lombardo hanno vissuto un’esperienza diretta sul campo per imparare i segreti della Protezione Civile. La seconda edizione del progetto «Volontari si diventa», promossa dall’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, si è conclusa con una grande esercitazione pratica che ha trasformato i bambini in piccoli soccorritori per un giorno, portando tra i banchi di scuola i valori del servizio e della cura del territorio.

Un percorso tra teoria ed esercitazioni pratiche

Dopo il debutto dello scorso anno al plesso Milite Ignoto, l’iniziativa ha coinvolto quest’anno le classi delle primarie sommese in un percorso iniziato tra marzo e aprile con lezioni interattive in aula. Il momento più atteso è andato in scena sabato 16 maggio, quando gli studenti si sono messi alla prova con simulazioni antincendio, l’utilizzo delle ricetrasmittenti per le prove radio e tecniche di ricerca per le persone scomparse. Un’esperienza immersiva studiata per far nascere nei più piccoli la sensibilità verso la sicurezza ambientale.

Il supporto del Lions Club Castello Visconti di San Vito

Dietro la riuscita dell’evento c’è una solida rete di cittadinanza attiva che vede in prima fila il Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito. Il Club ha patrocinato l’iniziativa, confermando il legame con la comunità locale e la fede nel motto “We Serve”. Per i soci, sostenere «Volontari si diventa» significa investire sulla consapevolezza dei futuri cittadini, promuovendo la resilienza e lo spirito di solidarietà fin dalla giovane età.

Una squadra al servizio dei bambini

Il progetto ha visto la collaborazione di numerose realtà operative del territorio. Hanno partecipato attivamente i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Somma Lombardo e il distaccamento locale del Corpo Volontari Parco del Ticino. Fondamentale anche il contributo dell’Associazione Cinofila Nice to Meet You Onlus per le attività di ricerca, oltre alla presenza dei Carabinieri Forestali/CITES e del Comando di Polizia Locale, che hanno spiegato ai bambini le funzioni dei diversi corpi dello Stato.

Obiettivo tradizione per il futuro di Somma

Visto il successo e la soddisfazione espressa dal corpo docente, l’intenzione degli organizzatori e del Lions Club è quella di trasformare questo appuntamento in una tradizione fissa per le scuole cittadine. L’entusiasmo mostrato dagli alunni durante le prove pratiche dimostra come il linguaggio del volontariato possa essere compreso e apprezzato anche dai giovanissimi, seminando oggi i valori che definiranno i custodi del territorio di domani.