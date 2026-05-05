A Somma Lombardo la via del dialogo: padre Daniele Mazza racconta “La Chiesa volto di Shalom”

La missione come ponte tra culture e l’ascolto come strumento per avvicinare fedi lontane. Sono questi i temi al centro dell’incontro interdecanale di formazione missionaria 2025/26 che si terrà giovedì 7 maggio, alle ore 20.45, presso l’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo (Via Mameli 67).

Un’esperienza dal cuore della Thailandia

La serata, intitolata “La Chiesa volto di Shalom”, vedrà come relatore d’eccezione Padre Daniele Mazza, sacerdote del P.I.M.E. (Pontificio Istituto Missioni Estere). Padre Mazza porterà la propria preziosa testimonianza maturata durante gli anni di missione in Thailandia, un contesto profondamente segnato dalla cultura buddhista.

In questo scenario, il sacerdote ha scelto con convinzione la via del dialogo, dimostrando concretamente come l’ascolto reciproco sia in grado di abbattere le barriere e avvicinare tradizioni e credo differenti. La sua esperienza si pone come un esempio luminoso di come la Chiesa possa farsi “volto di pace” (Shalom) nel mondo contemporaneo.

Dettagli dell’appuntamento

L’evento è organizzato dai Decanati di Somma Lombardo e Gallarate ed è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire il tema della missione oggi.

Data: Giovedì 7 maggio 2026.

Orario: 20.45.

Luogo: Auditorium San Luigi, Via Mameli 67, Somma Lombardo.

Note tecniche: La struttura dispone di un parcheggio interno per i partecipanti.

Un’occasione di formazione e riflessione per scoprire come il dialogo interreligioso non sia solo una teoria, ma una pratica quotidiana capace di generare comunità più unite e accoglienti.