A Stresa torna il Verbano Model Show Italy: la storia in miniatura protagonista sul Lago Maggiore

Dal 22 al 24 maggio 2026 il Palazzo dei Congressi di Stresa ospiterà una nuova edizione del “Verbano Model Show Italy”, la manifestazione internazionale dedicata al modellismo storico e statico che richiama appassionati ed espositori da tutta Europa.

L’edizione 2026 sarà intitolata “La Storia in Miniatura. Gli eserciti che fecero l’Italia nel 165° anniversario della Unità d’Italia e nell’80° della Repubblica” e sarà dedicata agli eserciti che contribuirono alla realizzazione e al completamento dell’Unità d’Italia (nella foto: il pezzo commemorativo dipinto da Raffaele Nalin e scolpito da Riccardo Cerilli).

Per l’occasione è stato realizzato anche un figurino storico celebrativo che raffigura un ufficiale del Reggimento Cavalleggeri di Saluzzo durante la Guerra di Crimea.

La manifestazione, organizzata dal Model Club VCO con il supporto del Club AMB di Brescia e di un gruppo di appassionati piemontesi e lombardi, si svolge dal 2006 e punta a diffondere la conoscenza della storia attraverso il modellismo di alta qualità. L’evento gode del patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della Città di Stresa.

Il format unisce una grande mostra espositiva di modelli civili e militari al “6° Trofeo Città di Stresa”, concorso internazionale di modellismo statico con particolare attenzione ai figurini storici. Gli organizzatori prevedono oltre 300 concorrenti, circa 100 espositori e oltre 2500 modelli in esposizione e concorso. Le opere saranno valutate da una giuria internazionale composta da storici, collezionisti ed esperti del settore.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli anniversari storici del 2026, con contest tematici che ricorderanno, tra gli altri, la Battaglia di Legnano, la Battaglia del Ponte di Lodi, la battaglia di Custoza, Nikolajewka, lo Sbarco in Normandia e le guerre coloniali italiane.

Accanto all’esposizione saranno organizzate attività gratuite per il pubblico, tra cui conferenze storiche, workshop di modellismo, dimostrazioni di decorazione di figurini e rievocazioni storiche in costume.

Tra gli appuntamenti in programma figurano il seminario del maestro modellista Mike Blank dedicato alla composizione di vignette e diorami, la presentazione del volume “Bersaglieri! Soldatini a passo di carica” di Ugo Giberti e gli incontri dedicati alla storia del West e degli indiani delle pianure americane.

All’interno della manifestazione saranno inoltre allestite una mostra sull’evoluzione delle uniformi storiche, uno spazio dedicato al plastico dello storico trenino del Mottarone e un’esposizione di modelli in scala dei velivoli dell’Aeronautica Militare Italiana curata dall’associazione Frecce Tricolori.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Il Verbano Model Show sarà visitabile venerdì 22 maggio dalle 15 alle 19, sabato 23 maggio dalle 9 alle 19 e domenica 24 maggio dalle 9 alle 17 al Palazzo dei Congressi di Stresa, in piazzale Europa 3.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.verbaniamodelshow.it o contattare l’organizzazione all’indirizzo info@verbaniamodelshow.it.