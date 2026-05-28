A Swissminiatur arriva il treno TILO: inaugurato il primo convoglio digitale del parco

La livrea rossa, blu e verde è quella ormai familiare a chi viaggia tra il Canton Ticino e la Lombardia. Da questa mattina, giovedì 28 maggio, il treno FLIRT TSI di TILO corre anche tra i paesaggi e gli edifici in scala di Swissminiatur, il parco di Melide che ha inaugurato la seconda nuova miniatura della stagione 2026.

Galleria fotografica A Swissminiatur arriva il trenino TILO 4 di 12

Un ingresso atteso e simbolico: il convoglio TILO, rigorosamente in scala 1:25 come tutto il resto del parco in miniatura, rappresenta infatti la mobilità ferroviaria regionale e transfrontaliera, collegando quotidianamente territori che a Swissminiatur trovano una rappresentazione in miniatura. Il nuovo treno entra nella collezione ferroviaria del parco, composta da oltre 20 modellini in movimento.

Ad aprire la cerimonia è stato Alessandro Rezzonico, vicedirettore di Swissminiatur, che ha ringraziato i collaboratori e i partner coinvolti nella realizzazione del progetto, sottolineando il ruolo del parco come vetrina del territorio. «Vogliamo promuovere il territorio ed essere un biglietto da visita per tutte le sue attrazioni – ha spiegato Rezzonico -. L’obiettivo è anche incentivare i nostri visitatori a utilizzare i mezzi pubblici per andare poi a scoprire i luoghi reali rappresentati all’interno del parco».

Il modellino del FLIRT TSI arriva dopo circa un anno di lavoro ed è anche una novità tecnologica per Swissminiatur. È infatti il primo treno del parco sviluppato completamente con tecnologia digitale, segnando l’avvio del progressivo passaggio dal sistema analogico a quello digitale. Una trasformazione che, nelle intenzioni del parco, potrà aprire in futuro a nuove forme di interazione con il pubblico. Rezzonico ha anticipato la possibilità di sviluppare funzioni capaci di coinvolgere sempre di più i visitatori, fino all’ipotesi di consentire loro di guidare direttamente il trenino lungo il percorso.

Alla cerimonia sono intervenuti anche Luca Di Meco, responsabile dei trasporti e della comunicazione del Municipio di Melide, e Denis Rossi, direttore generale di TILO.

Di Meco ha ricordato il rapporto storico tra Melide e Swissminiatur, presente sul territorio dal 1959, definendo il parco «un luogo dove si incontra tutta la Svizzera». Un’immagine che trova proprio nel treno TILO uno dei suoi simboli più immediati: un collegamento tra nord e sud, tra il Ticino e la Lombardia, tra chi attraversa il territorio e chi sceglie di fermarsi a scoprirlo.

«Solitamente inauguriamo treni molto più grandi – ha osservato Denis Rossi -, ma per certi versi anche questo è un grande treno, perché è il frutto di una grande collaborazione tra TILO e Swissminiatur». Il progetto, ha spiegato Rossi, è nato durante i festeggiamenti per i vent’anni di TILO e ha richiesto un lungo lavoro di progettazione e costruzione. Il direttore generale ha ringraziato lo staff del parco per la cura e la precisione dedicate a ogni particolare del convoglio, realizzato per essere il più possibile fedele all’originale.

«Molti visitatori arrivano qui a Melide proprio con i nostri treni – ha aggiunto Rossi -. Fino a oggi potevano chiedersi perché il treno che li aveva portati al parco non fosse rappresentato tra i modellini. Da oggi potranno finalmente trovarlo».

Il FLIRT TSI in miniatura è stato realizzato dallo staff di Swissminiatur in collaborazione con GOS Global Optimisation Solutions SA di Gordola. La progettazione e la modellazione digitale sono state curate dai Polydesigner 3D del parco, mentre GOS SA si è occupata della preparazione del materiale tramite taglio laser. La costruzione è stata infine affidata ai meccanici di precisione e agli elettricisti interni di Swissminiatur.

Il momento culminante della mattinata è stato l’arrivo ufficiale del nuovo trenino sui binari del parco, accompagnato dall’annuncio delle destinazioni della linea S10: Castione, Bellinzona, Lugano e Como San Giovanni. La presentazione è stata celebrata anche da uno spettacolo pirotecnico scenografico, prima delle fotografie e della possibilità per gli ospiti di osservare da vicino il nuovo modellino.

Dopo la Miniera d’Oro di Sessa, presentata all’apertura della stagione, l’arrivo del treno TILO segna dunque la seconda novità del 2026 per Swissminiatur e la prima in movimento: un piccolo convoglio che unisce modellismo, innovazione tecnologica e racconto del territorio.

Swissminiatur è aperta tutti i giorni fino all’8 novembre 2026, dalle 9 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30.