A Taino un incontro su psicologia, nutrizione e sessualità: “Comprendere per accompagnare”

Sabato 6 giugno al Relais Cascina Campaccio una mattinata di confronto con psicologhe, sessuologa e nutrizionista. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Una mattinata dedicata all’ascolto, alla crescita personale e al confronto sui temi dell’educazione emotiva, dell’alimentazione e della sessualità. Si terrà sabato 6 giugno alle ore 10.30, al Relais Cascina Campaccio di Taino, l’incontro dal titolo “Comprendere per accompagnare – Psicologia, nutrizione e sessualità a confronto”.

L’appuntamento è in programma nella struttura di via Campaccio 1 e vedrà la partecipazione di diverse professioniste che affronteranno temi legati al benessere psicologico, relazionale ed educativo nelle diverse fasi della vita.

Tra gli interventi previsti ci sarà quello della dottoressa Giorgia Maffioli, psicologa e psicoterapeuta, che parlerà dell’importanza delle emozioni nel ciclo della vita e del ruolo degli “allenatori emotivi consapevoli”.

La dottoressa Clara Baldin, psicologa e sessuologa, approfondirà invece il tema dell’educazione sessuale e affettiva nell’infanzia e nell’adolescenza, affrontando un argomento sempre più centrale nel percorso educativo di ragazzi e famiglie.

Spazio anche all’alimentazione con l’intervento della dottoressa Stefania Pescerello, biologa e nutrizionista, che proporrà una riflessione sul comportamento alimentare e sull’importanza di accompagnare verso scelte più consapevoli, “dal caos all’ordine”.

A chiudere gli interventi sarà la dottoressa Camilla Deghi, psicologa e consulente pedagogica, con un approfondimento dedicato a mindset, valori e cambiamento personale.

Al termine della mattinata è previsto un aperitivo conviviale durante il quale i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con le professioniste presenti.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. È richiesta la conferma di partecipazione tramite messaggio o WhatsApp al numero 3716272468.