A teatro “Lui”, il racconto umano e poetico di Diego Armando Maradona

Nel testo emerge il Maradona bambino cresciuto nella povertà, il campione arrivato a Napoli e diventato simbolo degli ultimi, il personaggio controverso e amatissimo che “andava per il mondo regalando felicità”. Sabato allo Studio’s di Cocquio Trevisago

Sabato 30 maggio alle ore 21 lo Studio’s di Cocquio Trevisago ospiterà “Lui (Io e Diego Armando Maradona)”, spettacolo teatrale e musicale dedicato alla figura del campione argentino e a ciò che ha rappresentato, dentro e fuori dal campo, per intere generazioni.

Lo spettacolo, scritto da Flavio Stroppini e Matteo Carassini, porta in scena un racconto intenso e profondamente umano, costruito come un monologo accompagnato da musica dal vivo. Sul palco Matteo Carassini, insieme ai musicisti Ilario Longhi alla chitarra e Giovanni Bruno alla fisarmonica, guiderà il pubblico in un viaggio che attraversa la vita di Maradona, la sua grandezza sportiva ma soprattutto il segno culturale e umano lasciato anche in Italia.

“Lui” non è una semplice celebrazione del fuoriclasse argentino, ma una riflessione sul rapporto tra il mito e le persone comuni. Lo spettacolo parte da una domanda semplice e potente: come può un calciatore diventare così importante nella vita di milioni di persone? Da qui prende forma una narrazione che intreccia memoria personale, poesia e musica, restituendo l’immagine di un uomo capace di incarnare sogni, fragilità e desiderio di riscatto.

Nel testo emerge il Maradona bambino cresciuto nella povertà, il campione arrivato a Napoli e diventato simbolo degli ultimi, il personaggio controverso e amatissimo che “andava per il mondo regalando felicità”. Gli autori raccontano un uomo imperfetto ma autentico, “il più umano tra gli dei”, capace di lasciare un’impronta profonda non solo nel calcio ma nell’immaginario collettivo italiano.

Le cinque canzoni originali composte da Matteo Carassini (foto qui sopra) accompagnano il racconto con sonorità folk e popolari, contribuendo a creare un’atmosfera intima e coinvolgente che rende lo spettacolo un’esperienza emotiva oltre che teatrale.

La rappresentazione di Cocquio Trevisago sarà seguita da una replica in programma nel mese di luglio a Lavena Ponte Tresa.

Lui (Io e Diego Armando Maradona)

Sabato 30 maggio alle ore 21

Studio’s di Cocquio Trevisago, via Fiume, 6



INFO: 0332.701057 info.studiosmusic@gmail.com

Gradita la prenotazione