A Tradate torna la Festa di primavera dell’associazione Pando

Domenica 10 maggio in via Monte Nevoso una giornata tra natura, laboratori e momenti di condivisione aperta a famiglie e cittadini

Una giornata all’aria aperta tra natura, laboratori e momenti di condivisione. Domenica 10 maggio a Tradate torna la “Festa di Primavera”, un evento pensato per famiglie, bambini e per chi vuole trascorrere qualche ora immerso nel verde.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Pando, è in via Montenevoso, dalle 10 alle 17, con ingresso libero e un programma ricco di attività distribuite lungo tutta la giornata.

La festa propone diverse iniziative creative e didattiche, con particolare attenzione ai più piccoli. Tra le attività in programma ci sono il laboratorio “Le dee che hai in testa” e quello dedicato alla realizzazione di “bombe di semi”, entrambi in programma nella fascia mattutina.

Nel pomeriggio spazio invece al “drum circle”, un momento di musica condivisa con tamburi in cerchio, pensato per coinvolgere i partecipanti in un’esperienza collettiva.

Tra le proposte della giornata anche un pic nic con pranzo condiviso, in programma tra le 12 e le 14, per vivere un momento conviviale all’insegna della semplicità e dello stare insieme.

Per tutta la durata dell’evento saranno attivi anche uno scambio di talee e attività di gioco in natura, con l’obiettivo di promuovere un rapporto diretto e consapevole con l’ambiente.

Alcune attività sono su prenotazione (i laboratori “Le dee che hai in testa” e “Drum circle”) e prevedono un contributo, mentre l’ingresso alla festa è libero. Per informazioni e prenotazioni dei laboratori scrivere a: info@associazionegenitoriefigli.com