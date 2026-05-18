A Travedona in scena il San Francesco “giullare” di Dario Fo

Un San Francesco sorprendente, ironico e profondamente umano quello che salirà sul palco del Cine Teatro “S. Amanzio” di Travedona Monate mercoledì 20 maggio alle 20.30. In scena l’attore Christian Poggioni, protagonista dello spettacolo “lu Santo Jullare” tratto dal testo di Dario Fo. Un appuntamento che intreccia teatro, spiritualità e memoria culturale nel segno di due grandi figure senza tempo.

Mercoledì 20 maggio, l’attore Christian Poggioni, con istrionico bravura, racconta San Francesco, “lu Santo Jullare”, sul palcoscenico del Cine Teatro “S. Amanzio”. Uno spettacolo patrocinato dal Comune di Travedona Monate.

Il testo, scritto da Dario Fo all’indomani del conferimento del Premio Nobel per la letteratura, in stile “giullaresco” è dedicato a San Francesco, la cui “figura è universalmente riconosciuta come portatrice di pace, dialogo tra culture e religioni, armonia tra uomo e ambiente, valori quanto mai attuali anche oggi” sottolinea l’assessore alla Cultura Stefano Baranzini. Lo spettacolo, nel centenario della nascita di Dario Fo, e a 800 anni dalla morte di S. Francesco, unisce le fonti storiche sulla vita del santo a tradizioni popolari, leggende e fioretti apocrifi, regalandoci un ritratto giocondo, lieve e profondamente spirituale del Poverello d’Assisi, colui che si autodefiniva “giullare di Dio”.

Christian Poggioni, già interprete di uno spettacolo di successo tratto da Mistero Buffo, ha avuto l’onore di ricevere l’autorizzazione a rappresentare questo spettacolo direttamente dagli eredi di Dario Fo, attraverso la Fondazione “Dario Fo e Franca Rame”.

Diplomato in recitazione con Giorgio Strehler alla prestigiosa Scuola del Piccolo Teatro di Milano, Poggioni ha frequentato con il massimo dei voti un master in regia presso la School of Cinematic Arts -University of Southern California di Los Angeles. Ha recitato in spettacoli diretti da registi di fama internazionale quali Giorgio Strehler, Peter Stein, Massimo Castri, Antonio Calenda, prendendo parte a tournée nazionali ed europee. È stato assistente alla regia presso la Kaye Playhouse di New York. Ha recitato in produzioni televisive, cinematografiche e radiofoniche per Mediaset, RAI e Radio Svizzera Italiana.

Ingresso 12 euro.