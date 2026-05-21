A tu per tu con i segreti della scrittura: il grafologo Emiliano Pedroni ospite della “Materia del Giorno”

La nostra scrittura parla di noi molto più di quanto possiamo immaginare, nascondendo tra le curve e gli angoli impressi sulla carta i segreti più intimi della nostra personalità.

Per scoprire cosa si cela dietro a un semplice tratto di penna, l’appuntamento di domani, venerdì 22 maggio, alle 16 in diretta sul canale youtube di Varesenews, con la “Materia del Giorno” offrirà un’occasione di approfondimento.

Lo spazio quotidiano vedrà infatti come protagonista ed esperto Emiliano Pedroni, stimato grafologo del nostro territorio, specializzato in ambito giudiziario e attualmente impegnato nel perfezionamento dei suoi studi in grafologia criminologica presso la Scuola di Grafologia AGIF di Roma.

Pedroni, noto anche per la sua attività di organizzatore di eventi culturali e apprezzato autore di ben tre romanzi thriller – tra cui l’ultimo intitolato “Le tracce rosse”, giunto in finale al premio “Una storia per il cinema 2024” -, metterà la sua competenza al servizio dei lettori per esplorare i misteri della grafologia. Durante l’incontro verranno toccati i punti cardine di questa affascinante disciplina, a partire dalla sua evoluzione storica e dai grandi autori che hanno fornito un contributo fondamentale al suo sviluppo scientifico.

Pedroni guiderà il pubblico nei primi passi dell’analisi grafica, spiegando cosa osserva un professionista quando si trova davanti a un testo scritto e come elementi apparentemente semplici, quali l’andamento angoloso o curvo delle lettere, la direzione delle righe, la velocità del gesto e il livello di leggibilità, siano in realtà specchi fedeli dell’anima. L’approfondimento si spingerà fino al legame tra la grafia e la psicologia profonda, senza dimenticare l’importanza cruciale e rivelatrice che riveste la firma di ognuno di noi.

L’intervista sarà l’occasione ideale per comprendere non solo la teoria, ma anche i numerosi ambiti pratici in cui la grafologia trova applicazione al giorno d’oggi, da quello peritale e giudiziario fino alla conoscenza personale.

La Materia del Giorno è un format di VareseNews: interviste in diretta con esperti e protagonisti del territorio. Venti minuti per capire meglio argomenti della nostra vita quotidiana. A cura della redazione di VareseNews.

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La diretta inizia alle ore 16. È possibile seguire l’intervista dal vivo come pubblico, prenotando il proprio posto in tribuna della sala video. Ingresso dalle 15.45.