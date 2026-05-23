A Varese 300 studenti in marcia per la legalità: “La mafia teme più la scuola che la giustizia”

Voci, colori e fascia tricolore. Sabato 23 maggio, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità e nel 34° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, Varese ha vissuto la seconda edizione della Marcia della Legalità, promossa dal Comune e dall’associazione UCIIM.

Circa 300 ragazze e ragazzi delle scuole del territorio, affiancati dai giovani sindaci della Rete Interistituzionale Provinciale, hanno formato un corteo colorato che ha percorso le vie del centro storico per poi arrivare al Palazzo di Giustizia. Ad aprire il corteo, come da programma, le studentesse e gli studenti-sindaco insieme ai sindaci adulti con la fascia tricolore.

Al Tribunale si è tenuto il momento centrale della giornata, con una serie di interventi istituzionali e testimonianze. La presidente del Tribunale Mariolina Panasiti ha ricordato come il cuore del lavoro di Giovanni Falcone fosse proprio quello di costruire una presa di coscienza collettiva, a partire dalle scuole, condividendo ricordi legati al magistrato e alla sua opera. Il sostituto procuratore Pietro Bernardoni e il vicario del prefetto hanno portato il saluto delle istituzioni.

Sul fronte politico sono intervenuti il senatore Alessandro Alfieri, che ha sottolineato come la mafia si sconfigga anzitutto con la cultura e il rispetto, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia Marco Magrini e il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Momento di forte intensità emotiva quando un referente di Libera ha letto i nomi delle vittime di mafia. A chiudere gli interventi Massimo Caponnetto, figlio del giudice Antonino Caponnetto — il magistrato che guidò il pool antimafia con Falcone e Borsellino — che ha ricordato il rapporto profondo tra il padre e Falcone.

Il titolo scelto per questa edizione — “La mafia teme più la scuola che la giustizia — l’istruzione toglie terreno da sotto i piedi alla cultura mafiosa” — riprende una delle frasi più celebri di Falcone stesso e racchiude lo spirito di una giornata che ha messo i giovani al centro, non come semplici spettatori ma come protagonisti civili.

«Stiamo mandando un messaggio potente, ad essere qui, in questo territorio, insieme: istituzioni, scuola, insieme a chi vigila e giudica. È importantissimo unirsi al lavoro prezioso degli investigatori per garantire la legalità nel territorio» ha commentato il sindaco Galimberti in coda alla manifestazione.