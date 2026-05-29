A Varese 500 startup sono nate sui banchi di scuola per il progetto “La mia impresa, il mio futuro”

Il talento dei giovani si mette in mostra alle Ville Ponti. Si è conclusa a Varese la quinta edizione di «La mia impresa, il mio futuro», il contest promosso da Fondazione Sodalitas che ha trasformato migliaia di studenti in aspiranti startupper. L’iniziativa ha coinvolto circa 3.000 ragazzi provenienti da 28 istituti superiori e, per la prima volta, da 4 ITS tra le province di Varese, Milano, Monza, Sondrio, Genova e Torino, portando alla nascita di oltre 500 idee imprenditoriali focalizzate sulla sostenibilità e l’innovazione sociale.

Un ponte tra banchi di scuola e mondo aziendale

Il progetto non si è fermato alla teoria ma ha puntato tutto sul “learning by doing”. Attraverso oltre 100 seminari e attività di project work, gli studenti hanno lavorato in team per definire modelli di impresa e business plan concreti. Ad affiancarli in questo percorso sono stati i manager volontari di diverse realtà come Brianza Solidale e VSP – Volontari Senior Professionali, che hanno messo a disposizione la propria esperienza per guidare i giovani verso le sfide della transizione green e digitale.

L’apertura agli ITS e il ruolo della formazione

La grande novità di quest’anno è stata l’inclusione degli Istituti Tecnici Superiori nel percorso formativo. «Quest’anno, per la prima volta, “La mia impresa, il mio futuro” ha aperto le porte agli ITS – il commento di Alberto Pirelli, Presidente di Fondazione Sodalitas – un passo che riflette la nostra convinzione che investire nei giovani significhi abbracciare tutta la filiera formativa. Il talento delle nuove generazioni si coltiva attraverso esperienze concrete, a contatto con il mondo dell’impresa». Secondo il presidente, questo è il modo più efficace per costruire il capitale umano necessario alle aziende per restare competitive.

Strategie per trattenere il talento sul territorio

L’evento conclusivo, ospitato nel centro congressi varesino, ha visto la premiazione dei 25 migliori progetti. La Camera di Commercio di Varese ha ribadito il suo impegno nel sostenere l’autoimprenditorialità giovanile per evitare la fuga di cervelli. «Investire nell’energia e nel talento dei giovani è una delle scelte strategiche per garantire competitività al territorio – sottolinea Mauro Vitiello, Presidente di Camera di Commercio di Varese – per questo motivo, Camera di Commercio conferma il suo pieno supporto all’iniziativa. Vogliamo far sì che i giovani possano investire nel proprio progetto di vita proprio sul nostro territorio».

La scuola si rinnova con la didattica laboratoriale

Anche il mondo della scuola vede in questi contest un’opportunità per superare i limiti delle lezioni frontali tradizionali. L’obiettivo è allenare competenze come la creatività, il pensiero etico e la capacità di lavorare in squadra. «I nostri studenti desiderano progettare il proprio futuro in maniera proattiva e ci chiedono una scuola capace di rinnovarsi – dichiara Giuseppe Carcano, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Varese – per questo stiamo superando le lezioni puramente teoriche per abbracciare una forte didattica laboratoriale ed esperienziale che permette di collegare concetti astratti a problemi reali».