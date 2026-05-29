A Varese 500 startup sono nate sui banchi di scuola per il progetto “La mia impresa, il mio futuro”
Conclusa la quinta edizione del contest promosso da Fondazione Sodalitas: oltre 500 idee imprenditoriali sviluppate da studenti e studentesse insieme a imprese, manager volontari e istituzioni del territorio
Il talento dei giovani si mette in mostra alle Ville Ponti. Si è conclusa a Varese la quinta edizione di «La mia impresa, il mio futuro», il contest promosso da Fondazione Sodalitas che ha trasformato migliaia di studenti in aspiranti startupper. L’iniziativa ha coinvolto circa 3.000 ragazzi provenienti da 28 istituti superiori e, per la prima volta, da 4 ITS tra le province di Varese, Milano, Monza, Sondrio, Genova e Torino, portando alla nascita di oltre 500 idee imprenditoriali focalizzate sulla sostenibilità e l’innovazione sociale.
Un ponte tra banchi di scuola e mondo aziendale
Il progetto non si è fermato alla teoria ma ha puntato tutto sul “learning by doing”. Attraverso oltre 100 seminari e attività di project work, gli studenti hanno lavorato in team per definire modelli di impresa e business plan concreti. Ad affiancarli in questo percorso sono stati i manager volontari di diverse realtà come Brianza Solidale e VSP – Volontari Senior Professionali, che hanno messo a disposizione la propria esperienza per guidare i giovani verso le sfide della transizione green e digitale.
L’apertura agli ITS e il ruolo della formazione
La grande novità di quest’anno è stata l’inclusione degli Istituti Tecnici Superiori nel percorso formativo. «Quest’anno, per la prima volta, “La mia impresa, il mio futuro” ha aperto le porte agli ITS – il commento di Alberto Pirelli, Presidente di Fondazione Sodalitas – un passo che riflette la nostra convinzione che investire nei giovani significhi abbracciare tutta la filiera formativa. Il talento delle nuove generazioni si coltiva attraverso esperienze concrete, a contatto con il mondo dell’impresa». Secondo il presidente, questo è il modo più efficace per costruire il capitale umano necessario alle aziende per restare competitive.
Strategie per trattenere il talento sul territorio
L’evento conclusivo, ospitato nel centro congressi varesino, ha visto la premiazione dei 25 migliori progetti. La Camera di Commercio di Varese ha ribadito il suo impegno nel sostenere l’autoimprenditorialità giovanile per evitare la fuga di cervelli. «Investire nell’energia e nel talento dei giovani è una delle scelte strategiche per garantire competitività al territorio – sottolinea Mauro Vitiello, Presidente di Camera di Commercio di Varese – per questo motivo, Camera di Commercio conferma il suo pieno supporto all’iniziativa. Vogliamo far sì che i giovani possano investire nel proprio progetto di vita proprio sul nostro territorio».
La scuola si rinnova con la didattica laboratoriale
Anche il mondo della scuola vede in questi contest un’opportunità per superare i limiti delle lezioni frontali tradizionali. L’obiettivo è allenare competenze come la creatività, il pensiero etico e la capacità di lavorare in squadra. «I nostri studenti desiderano progettare il proprio futuro in maniera proattiva e ci chiedono una scuola capace di rinnovarsi – dichiara Giuseppe Carcano, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Varese – per questo stiamo superando le lezioni puramente teoriche per abbracciare una forte didattica laboratoriale ed esperienziale che permette di collegare concetti astratti a problemi reali».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.