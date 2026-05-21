A Varese arriva “Lo sguardo lento”: il documentario con Davide Fiz sulla Via Francigena

Il connubio perfetto tra innovazione digitale, sostenibilità e riscoperta del territorio arriva sul grande schermo a Varese. Lunedì 25 maggio alle ore 21:00, il Cinema Teatro Nuovo ospiterà la proiezione a ingresso gratuito del documentario “Lo sguardo lento” (Italia 2025, 51′), diretto da Bruno Palma.

Al centro della pellicola c’è l’esperienza di Davide Fiz, nomade digitale e testimonial ufficiale della Via Francigena. Il documentario racconta il progetto “Smart Walking”, un’iniziativa nata per dimostrare come sia possibile conciliare il lavoro da remoto con il cammino e la vita all’aria aperta. Il viaggio di Fiz si snoda dal Passo del Gran San Bernardo fino a Santa Maria di Leuca, attraversando l’Italia a passo lento e dando vita a un racconto corale fatto di incontri con camminatori, artigiani e abitanti dei borghi storici.

Il programma della serata

L’evento non sarà solo una proiezione cinematografica, ma un momento di approfondimento e dibattito sul tema del turismo lento e della sostenibilità:

Apertura: Presentazione del Cammino del Lago Maggiore a cura dell’Associazione Tracciaminima. La realtà si occupa di rigenerazione territoriale e turismo consapevole, promuovendo itinerari a basso impatto che valorizzano le comunità locali e le aree marginalizzate. L’associazione presenterà il nuovo itinerario ad anello di oltre 230 km che unisce le sponde di Lombardia, Piemonte e Svizzera.

Introduzione al film: A cura di Damiano Preatoni dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Proiezione: Il documentario “Lo sguardo lento” di Bruno Palma.

Un progetto sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale La serata si inserisce nell’ambito di “STEM-ES”, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, che mira a promuovere lo sviluppo delle competenze digitali e la transizione ecologica e sociale sul territorio.

Per ulteriori informazioni contattare: filmstudio90@filmstudio90.it