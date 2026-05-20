“A Varese dicono che io prenda il volo”. Il fumetto su Tazè Moore raccontato dal suo autore
Alberto Gelso, web designer e tifoso della Openjobmetis, ha realizzato la striscia illustrata che il giocatore americano ha pubblicato su Instagram nei giorni scorsi. Ecco come è nata
Poche ore dopo il “rompete le righe” ufficiale della Openjobmetis 2025-26, uno dei grandi protagonisti (pure un po’ controverso nel finale di campionato) della stagione biancorossa, Tazé Moore, ha pubblicato su Instagram un fumetto che lo ritraeva come “uomo volante”. Il numero 4 capace di saltare così in alto da sorvolare il Sacro Monte e spaventare un pilota d’aereo in arrivo a Malpensa prima di inchiodare l’ennesima schiacciata nel canestro dell’Itelyum Arena.
Un’opera che abbiamo citato nell’ultima puntata di “Luci a Masnago” andata in onda venerdì 15 maggio senza sapere che all’ascolto c’era anche Alberto Gelso, ovvero l’autore della striscia illustrata e dedicata al funambolico Tazé. Ed è proprio lui a raccontare la genesi di questo piccolo ma simpatico lavoro che ha già avuto anche un seguito dedicato a Ike Iroegbu.
«Il mio mestiere è quello di web designer – spiega Alberto – e per ragioni professionali cerco di stare al passo con le novità tecniche del mio ambiente. Tra queste c’è ovviamente l’intelligenza artificiale, anche applicata all’illustrazione e al fumetto: ho iniziato a usare un programma specifico e… l’ho fatto incontrare con la mia, anzi la nostra passione per la Pallacanestro Varese».
Il plurale è d’obbligo: «In queste ultime stagioni non solo sono abbonato ma partecipo anche a tutti gli eventi, pre e post campionato, perché anche mia figlia Annalisa – che ha 15 anni – si è molto appassionata alla squadra e mi trascina con lei. Io ho giocato in gioventù nelle giovanili di Varese e ho iniziato a venire al palazzetto nel 1978, poi ho avuto un periodo di stacco dopo la Stella del 1999 perché mi era dispiaciuto lo smantellamento di quella squadra. Ma la passione è rimasta e ora, insieme ad Annalisa, sono tornato a essere molto partecipe».
Così, computer alla mano, è arrivata l’ispirazione per il fumetto: «Ho scritto una breve sceneggiatura e ho lavorato alle tavole. Non mi prendo meriti dal punto di vista dell’illustrazione, ci mancherebbe, ma è uscito un lavoro carino e divertente. Allora con Annalisa ho provato a contattare Moore via Instagram: a lui è piaciuto e lo ha pubblicato nelle sue Stories quando ha salutato Varese per tornare negli USA. Poi voi avete citato il fumetto a “Luci a Masnago” (qui sopra la puntata), che ascoltiamo sempre, e ci fa particolarmente piacere condividere i disegni con chi condivide la nostra passione».
Ora Alberto attende il basket-mercato per capire chi saranno i prossimi soggetti, oltre che per intuire, come tutti gli altri tifosi, come sarà la Openjobmetis del futuro. Con l’augurio che voli a canestro come il Tazè dei giorni migliori.
CLICCATE QUI per visitare e seguire il profilo Instagram di Luci a Masnago
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