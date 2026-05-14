A Varese doppio appuntamento per ricordare la Nakba e “rompere il silenzio” su Gaza

Questa settimana a Varese raddoppiano gli appuntamenti promossi da chi vuole mantenere alta l’attenzione sulla situazione del popolo palestinese e sulle conseguenze della guerra in corso a Gaza. Due momenti pubblici, previsti tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, porteranno nel centro cittadino presidi, testimonianze e momenti di protesta simbolica.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio alle 18.30 in via Como 21, in occasione della commemorazione della Nakba, la “catastrofe” con cui i palestinesi ricordano l’esodo e le espulsioni seguite alla nascita dello Stato di Israele nel 1948. Il Comitato Varesino per la Palestina parla di una memoria “di ieri e di oggi”, collegando il ricordo storico agli eventi contemporanei.

Il secondo presidio si terrà sabato 16 maggio dalle 16.30 alle 17.30 in piazza del Garibaldino con l’iniziativa “Rompiamo il Silenzio”. L’obiettivo dichiarato è quello di portare nel cuore della città una protesta continua e visibile contro la guerra e contro quella che i promotori definiscono “l’oppressione che continua a compiersi impunemente sotto gli occhi di tutti”.

Nel testo diffuso per presentare l’iniziativa si sottolinea il “dovere morale di non partecipare all’orrore attraverso il silenzio” e si invita la cittadinanza a prendere parte al presidio anche attraverso forme simboliche di protesta “rumorosa”: “Il frastuono delle nostre pentole vuote risuona meno del boato delle bombe”, si legge nel messaggio diffuso in vista degli appuntamenti.

Il testo richiama anche temi sociali ed economici più ampi, collegando la guerra alle disuguaglianze e ai meccanismi economici globali, vivere “nel privilegio della pace apparente” non può distogliere dall’attenzione verso chi subisce violenza e privazione dei diritti.

Le due iniziative si inseriscono nel quadro delle mobilitazioni che, anche sul territorio varesino, continuano a chiedere attenzione internazionale sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e sui diritti del popolo palestinese.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare ai presidi previsti nel fine settimana nel centro di Varese.