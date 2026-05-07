A Varese Edoardo Leo conquista il Teatro Intred con un viaggio tra parole, risate e poesia
Al Teatro Intred di Varese il 6 maggio l'attore in scena con «Ti racconto una storia»: sala piena, stesso spettacolo già visto nel dicembre 2023, ma con qualche variazione
Inizia con le spettatrici indisciplinate che invocano “nudo” e termina con il pubblico che canta «La cura» di Franco Battiato. In mezzo, Edoardo Leo si appella alla cultura e ai tanti libri che lo circondano in scena, riuscendo a sedurre anche con le parole, la poesia, i testi dei cantautori, i ricordi, gli aneddoti e le barzellette.
Il suo è un “racconto sul racconto” che procede con coerenza, alternando contenuti profondi e battute anche un po’ piacione, con la certezza di avere un dialogo immediato con il pubblico, coinvolto a più riprese. E così Edoardo Leo, al Teatro Intred di Varese il 6 maggio con «Ti racconto una storia», ha convinto la città per la seconda volta: sala piena, stesso spettacolo già visto nel dicembre 2023, ma con qualche variazione. Il punto di partenza dell’attore e regista romano, classe 1972, è che si trascorre metà della vita a vivere e l’altra metà a raccontare. E per raccontare bene bisogna partire dalla verità ma con licenza di ingigantire, fare appello ai ricordi e tuffarsi nei contenuti dei grandi autori.
Leo cita Gabriel García Márquez, Italo Calvino, Umberto Eco e Alessandro Baricco. Molto divertenti gli aneddoti sui suoi esordi teatrali, sul curriculum vitae e sui film «Smetto quando voglio» e «Noi e la Giulia». Ma il centro del monologo resta sempre la narrazione: dopo i ricordi personali, Leo analizza anche un’altra forma di oralità, quella della barzelletta. Cita Achille Campanile e Freud e soprattutto Gigi Proietti, soffermandosi sulla figura di Pierino e sull’italiano alle prese con la triade comica per eccellenza: un inglese, un francese e un tedesco.
In scena con Edoardo Leo c’è «l’orchestra più piccola del mondo»: il musicista Jonis Bascir, che accompagna la recitazione e nel finale canta «Nebraska» di Bruce Springsteen, artista di riferimento dell’attore fin da quando aveva 15 anni. Le risate sono continue, segnale di convivialità e di «cessato allarme», perché si può piangere da soli ma, per ridere rumorosamente, bisogna essere insieme a qualcuno. Ed è proprio su questa idea di comunità che lo spettacolo costruisce il suo finale.
L’ultima parte è un climax poetico che passa da Neruda a Vasco Rossi, da Lucio Battisti a Gino Paoli, con il pubblico invitato a sfregare le mani e schioccare le dita per emulare il rumore della pioggia. Si chiude con una dichiarazione d’amore per il teatro, che Edoardo Leo pratica da 32 anni e che considera un luogo dove stare insieme e dove i commedianti, che rispetto a tanti altri mestieri potrebbero apparire inutili, assolvono la loro funzione speciale: dare vita e voce alle parole dei libri, delle poesie e dei testi che sono capaci di curare non i corpi ma l’anima, arrivando come raggi di «luce prima del buio».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.