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A Varese i giovani raccontano “La pace che cerchiamo”: premiati oltre 70 elaborati

Alla Sala Montanari la cerimonia conclusiva del concorso promosso nell’ambito del Festival di San Vittore con oltre 70 contributi creativi realizzati dagli studenti

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A Varese saranno i giovani a raccontare il significato della pace attraverso parole, immagini, musica e creatività. Venerdì 15 maggio 2026, dalle 10 alle 13, la Sala Montanari ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso “La pace che cerchiamo”, promosso nell’ambito del 4° Festival di San Vittore e rivolto agli studenti delle scuole superiori.

L’iniziativa, organizzata da Educational Team Cooperativa Sociale di Varese, ha raccolto oltre 70 elaborati tra testi, poesie, canzoni, video, dipinti e fotografie, con cui i ragazzi hanno espresso riflessioni ed esperienze personali sul tema della pace.

Un concorso per riflettere sul significato della pace

Il progetto nasce con l’obiettivo di invitare i giovani a interrogarsi su cosa significhi oggi cercare e vivere la pace. Un tema affrontato non soltanto come assenza di guerra, ma come dimensione personale e quotidiana capace di generare relazioni positive e cittadinanza attiva.

Gli studenti hanno risposto con entusiasmo, proponendo contributi creativi che raccontano sensibilità, emozioni e visioni diverse. Nel corso della mattinata verranno premiati i lavori selezionati dalla giuria e assegnate alcune menzioni speciali.

La giuria e il Festival di San Vittore

La giuria del concorso è composta da professionisti del mondo educativo, culturale e giornalistico: Patrizia Bianchi, Laura Caruso, Guido Mezzera, Andrea Giacometti, Maya Mentuccia, Anna Parnisari e Franco Bruschi.

L’iniziativa rientra nel programma del Festival di San Vittore e punta a promuovere tra le nuove generazioni una cultura del dialogo, della partecipazione e della pace. La cerimonia è aperta al pubblico e si terrà alla Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 a Varese.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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