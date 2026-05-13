A Varese i giovani raccontano “La pace che cerchiamo”: premiati oltre 70 elaborati
Alla Sala Montanari la cerimonia conclusiva del concorso promosso nell’ambito del Festival di San Vittore con oltre 70 contributi creativi realizzati dagli studenti
A Varese saranno i giovani a raccontare il significato della pace attraverso parole, immagini, musica e creatività. Venerdì 15 maggio 2026, dalle 10 alle 13, la Sala Montanari ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso “La pace che cerchiamo”, promosso nell’ambito del 4° Festival di San Vittore e rivolto agli studenti delle scuole superiori.
L’iniziativa, organizzata da Educational Team Cooperativa Sociale di Varese, ha raccolto oltre 70 elaborati tra testi, poesie, canzoni, video, dipinti e fotografie, con cui i ragazzi hanno espresso riflessioni ed esperienze personali sul tema della pace.
Un concorso per riflettere sul significato della pace
Il progetto nasce con l’obiettivo di invitare i giovani a interrogarsi su cosa significhi oggi cercare e vivere la pace. Un tema affrontato non soltanto come assenza di guerra, ma come dimensione personale e quotidiana capace di generare relazioni positive e cittadinanza attiva.
Gli studenti hanno risposto con entusiasmo, proponendo contributi creativi che raccontano sensibilità, emozioni e visioni diverse. Nel corso della mattinata verranno premiati i lavori selezionati dalla giuria e assegnate alcune menzioni speciali.
La giuria e il Festival di San Vittore
La giuria del concorso è composta da professionisti del mondo educativo, culturale e giornalistico: Patrizia Bianchi, Laura Caruso, Guido Mezzera, Andrea Giacometti, Maya Mentuccia, Anna Parnisari e Franco Bruschi.
L’iniziativa rientra nel programma del Festival di San Vittore e punta a promuovere tra le nuove generazioni una cultura del dialogo, della partecipazione e della pace. La cerimonia è aperta al pubblico e si terrà alla Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 a Varese.
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